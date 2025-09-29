Гарік Сукачов в боргах - за що Сукачову нарахували майже мільйон рублів боргу

Гарік Сукачов, російський рокер. Фото: росЗМІ

Російський рокмузикант і путініст Гарік Сукачов отримав рахунок від Федеральної податкової служби РФ. Сукачов має заплатити в російський бюджет понад 800 тисяч рублів.

Про це повідомили російські медіа.

Борги російського рокера

Відомий російський рокмузикант Гарік Сукачов вліз у серйозні борги.

Російські ЗМІ дізналися, що Федеральна податкова служба Російської Федерації виставила Сукачову рахунок розміром 812 тисяч рублів.

Якщо музикант не виплатить цю заборгованість, то йому можуть заблокувати рахунки і закрити виїзд за кордон.

Відомо, що рахунки кінокомпанії, співвласником якої Гарік Сукачов, разом із іншим путіністом, актором Дмитром Харатьяном, уже заблоковані.

З концертами у Сукачова проблеми

Сам музикант поки що не коментував цю ситуацію.

Але фінансова ситуація Сукачова залишає бажати кращого, що пов’язано із досить скромними гастрольними показниками.

Так, на найближчі пів року у нього заплановані лише сім концертів.

Причому на найближчий, жовтневий у мільйонному місті Краснодар, продана лише чверть усіх квитків.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російському актору-емігранту Максиму Галкіну нарахували в РФ пів мільйона боргу.

Додамо, ми повідомляли про те, що податкова служба Росії заблокувала рахунки творчого центру "Філіп Кіркоров корпорейшн".