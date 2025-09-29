Гарік Сукачов в боргах - за що Сукачову нарахували майже мільйон рублів боргу

В РФ відомий музикант заліз у великі борги
Російський рокмузикант і путініст Гарік Сукачов отримав рахунок від Федеральної податкової служби РФ. Сукачов має заплатити в російський бюджет понад 800 тисяч рублів.
Про це повідомили російські медіа.
Борги російського рокера
Відомий російський рокмузикант Гарік Сукачов вліз у серйозні борги.
Російські ЗМІ дізналися, що Федеральна податкова служба Російської Федерації виставила Сукачову рахунок розміром 812 тисяч рублів.
Якщо музикант не виплатить цю заборгованість, то йому можуть заблокувати рахунки і закрити виїзд за кордон.
Відомо, що рахунки кінокомпанії, співвласником якої Гарік Сукачов, разом із іншим путіністом, актором Дмитром Харатьяном, уже заблоковані.
З концертами у Сукачова проблеми
Сам музикант поки що не коментував цю ситуацію.
Але фінансова ситуація Сукачова залишає бажати кращого, що пов’язано із досить скромними гастрольними показниками.
Так, на найближчі пів року у нього заплановані лише сім концертів.
Причому на найближчий, жовтневий у мільйонному місті Краснодар, продана лише чверть усіх квитків.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російському актору-емігранту Максиму Галкіну нарахували в РФ пів мільйона боргу.
Додамо, ми повідомляли про те, що податкова служба Росії заблокувала рахунки творчого центру "Філіп Кіркоров корпорейшн".
