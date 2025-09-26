Борг Максима Галкіна — який борг Галкін сплатив у Росії

Максим Галкін (праворуч) з дружиною Аллою Пугачовою. Фото: Instagram Галкіна

Відомий російський актор Максим Галкін добровільно сплатив півмільйонний борг за електроенергію, використану у його маєтку під Москвою. Галкін з родиною ще 2022 року виїхав з країни-агресора, не погодившись із політикою Володимира Путіна та повномасштабною агресією проти України.

Про це повідомили російські медіа.

Галкін — боржник

Відомому російському актору Максиму Галкіну, який після початку повномасштабної війни, ще 2022 року виїхав з родиною із Російської Федерації, нарахували величезний борг за комунальні послуги.

Як відомо, у подружжя Максима Галкіна та Алли Пугачової у підмосковному селі під назвою Грязь є нерухомість, маєток, який іноді називають "замком".

За використану електроенергію у цьому маєтку Галкіну нарахували борг розміром близько 500 тисяч рублів.

Домовилися полюбовно

Організація Мосенергозбут навіть подала позов проти актора, вимагаючи через суд стягнення цього боргу.

Але Максим Галкін, за інформацією російських ЗМІ, добровільно сплатив цей борг.

Після цього Мосенергозбут відкликав свій позов проти актора-емігранта.

Відомо, що подружжя Галкіна-Пугачової намагається продати цей маєток, але, навіть попри серйозне зниження ціни (з 1 мільярда рублів до 456 мільйонів), це поки що не вдається.

