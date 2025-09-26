Долг Максима Галкина - какой долг Галкин оплатил в России

Максим Галкин (справа) с супругой Аллой Пугачевой. Фото: Instagram Галкина

Известный российский актер Максим Галкин добровольно оплатил полумиллионный долг за электроэнергию, использованную в его имении под Москвой. Галкин с семьей еще в 2022 году выехал из страны-агрессора, не согласившись с политикой Владимира Путина и полномасштабной агрессией против Украины.

Об этом сообщили российские медиа.

Галкин — должник

Известному российскому актеру Максиму Галкину, который после начала полномасштабной войны, еще в 2022 году выехал с семьей из Российской Федерации, насчитали огромный долг за коммунальные услуги.

Как известно, у супругов Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковном селе под названием Грязь есть недвижимость, имение, которое иногда называют "замком".

За использованную электроэнергию в этом имении Галкину насчитали долг размером около 500 тысяч рублей.

Договорились полюбовно

Организация Мосэнергосбыт даже подала иск против актера, требуя через суд взыскания этого долга.

Но Максим Галкин, по информации российских СМИ, добровольно оплатил этот долг.

После этого Мосэнергосбыт отозвал свой иск против актера-эмигранта.

Известно, что супруги Галкины-Пугачевы пытаются продать это имение, но, даже несмотря на серьезное снижение цены (с 1 миллиарда рублей до 456 миллионов), это пока не удается.

