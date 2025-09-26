Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники Галкину насчитали в РФ полмиллиона долга — детали

Галкину насчитали в РФ полмиллиона долга — детали

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 14:17
Долг Максима Галкина - какой долг Галкин оплатил в России
Максим Галкин (справа) с супругой Аллой Пугачевой. Фото: Instagram Галкина

Известный российский актер Максим Галкин добровольно оплатил полумиллионный долг за электроэнергию, использованную в его имении под Москвой. Галкин с семьей еще в 2022 году выехал из страны-агрессора, не согласившись с политикой Владимира Путина и полномасштабной агрессией против Украины.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Галкин — должник

Известному российскому актеру Максиму Галкину, который после начала полномасштабной войны, еще в 2022 году выехал с семьей из Российской Федерации, насчитали огромный долг за коммунальные услуги.

Как известно, у супругов Максима Галкина и Аллы Пугачевой в подмосковном селе под названием Грязь есть недвижимость, имение, которое иногда называют "замком".

За использованную электроэнергию в этом имении Галкину насчитали долг размером около 500 тысяч рублей.

Договорились полюбовно

Организация Мосэнергосбыт даже подала иск против актера, требуя через суд взыскания этого долга.

Но Максим Галкин, по информации российских СМИ, добровольно оплатил этот долг.

После этого Мосэнергосбыт отозвал свой иск против актера-эмигранта.

Известно, что супруги Галкины-Пугачевы пытаются продать это имение, но, даже несмотря на серьезное снижение цены (с 1 миллиарда рублей до 456 миллионов), это пока не удается.

Напомним, мы ранее писали о том, что Максим Галкин внезапно заговорил на украинском в Ватикане.

Добавим, мы сообщали о том, что Максим Галкин и его жена, известная российская певица Алла Пугачева ответили, приедут ли с концертом в Украину.

россияне Алла Пугачева Максим Галкин долги Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации