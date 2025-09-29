Гарик Сукачев в долгах - за что Сукачеву насчитали почти миллион рублей долга

Гарик Сукачев, российский рокер. Фото: росСМИ

Российский рок-музыкант и путинист Гарик Сукачев получил счет от Федеральной налоговой службы РФ. Сукачев должен заплатить в российский бюджет более 800 тысяч рублей.

Об этом сообщили российские медиа.

Долги российского рокера

Известный российский рокмузыкант Гарик Сукачев влез в серьезные долги.

Российские СМИ узнали, что Федеральная налоговая служба Российской Федерации выставила Сукачеву счет размером 812 тысяч рублей.

Если музыкант не выплатит эту задолженность, то ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.

Известно, что счета кинокомпании, совладельцем которой Гарик Сукачев является вместе с другим путинистом, актером Дмитрием Харатьяном, уже заблокированы.

С концертами у Сукачева проблемы

Сам музыкант пока не комментировал эту ситуацию.

Но финансовая ситуация Сукачева оставляет желать лучшего, что связано с довольно скромными гастрольными показателями.

Так, на ближайшие полгода у него запланированы лишь семь концертов.

Причем на ближайший, октябрьский в миллионном городе Краснодар, продана лишь четверть всех билетов.

