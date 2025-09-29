Видео
В РФ известный музыкант залез в большие долги

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 15:17
Гарик Сукачев в долгах - за что Сукачеву насчитали почти миллион рублей долга
Гарик Сукачев, российский рокер. Фото: росСМИ

Российский рок-музыкант и путинист Гарик Сукачев получил счет от Федеральной налоговой службы РФ. Сукачев должен заплатить в российский бюджет более 800 тысяч рублей.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Долги российского рокера

Известный российский рокмузыкант Гарик Сукачев влез в серьезные долги.

Российские СМИ узнали, что Федеральная налоговая служба Российской Федерации выставила Сукачеву счет размером 812 тысяч рублей.

Если музыкант не выплатит эту задолженность, то ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.

Известно, что счета кинокомпании, совладельцем которой Гарик Сукачев является вместе с другим путинистом, актером Дмитрием Харатьяном, уже заблокированы.

С концертами у Сукачева проблемы

Сам музыкант пока не комментировал эту ситуацию.

Но финансовая ситуация Сукачева оставляет желать лучшего, что связано с довольно скромными гастрольными показателями.

Так, на ближайшие полгода у него запланированы лишь семь концертов.

Причем на ближайший, октябрьский в миллионном городе Краснодар, продана лишь четверть всех билетов.

Напомним, мы ранее писали о том, что российскому актеру-эмигранту Максиму Галкину насчитали в РФ полмиллиона долга.

Добавим, мы сообщали о том, что налоговая служба России заблокировала счета творческого центра "Филипп Киркоров корпорейшн".

налоги россияне долги шоу-бизнес Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
