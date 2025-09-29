Гарик Сукачев в долгах - за что Сукачеву насчитали почти миллион рублей долга

В РФ известный музыкант залез в большие долги
Российский рок-музыкант и путинист Гарик Сукачев получил счет от Федеральной налоговой службы РФ. Сукачев должен заплатить в российский бюджет более 800 тысяч рублей.
Об этом сообщили российские медиа.
Долги российского рокера
Известный российский рокмузыкант Гарик Сукачев влез в серьезные долги.
Российские СМИ узнали, что Федеральная налоговая служба Российской Федерации выставила Сукачеву счет размером 812 тысяч рублей.
Если музыкант не выплатит эту задолженность, то ему могут заблокировать счета и закрыть выезд за границу.
Известно, что счета кинокомпании, совладельцем которой Гарик Сукачев является вместе с другим путинистом, актером Дмитрием Харатьяном, уже заблокированы.
С концертами у Сукачева проблемы
Сам музыкант пока не комментировал эту ситуацию.
Но финансовая ситуация Сукачева оставляет желать лучшего, что связано с довольно скромными гастрольными показателями.
Так, на ближайшие полгода у него запланированы лишь семь концертов.
Причем на ближайший, октябрьский в миллионном городе Краснодар, продана лишь четверть всех билетов.
Напомним, мы ранее писали о том, что российскому актеру-эмигранту Максиму Галкину насчитали в РФ полмиллиона долга.
Добавим, мы сообщали о том, что налоговая служба России заблокировала счета творческого центра "Филипп Киркоров корпорейшн".
Читайте Новини.LIVE!