В РФ начались протесты против многодневного голосования

В РФ начались протесты против многодневного голосования

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 14:17
Протест в России — кандидат в депутаты протестует против многодневного голосования
Протестующий, бывший кандидат в депутаты. Фото: росСМИ

В Российской Федерации после местных выборов начались акции протеста. В Краснодаре на одиночный пикет решился бывший кандидат в депутаты, которого возмутили многодневное голосование и участие учителей в процессе.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Протест против выборов в России

В Российской Федерации, где только что прошли местные выборы, начались протесты против этого процесса.

Так, в Краснодаре на одиночный пикет вышел бывший кандидат в депутаты Виталий Черкасов.

Черкасов пришел с плакатом к зданию тер избиркома Центрального округа Краснодара.

Чем недоволен экс-кандидат в депутаты

Экс-кандидата возмутило то, что выборы в России продолжаются не один, а несколько дней.

Виталий Черкасов вышел на пикет с плакатом "Многодневные выборы нелегитимны".

Кроме того, политик раскритиковал процесс выборов в целом и в частности участие в этом процессе школьных учителей.

"По сути, у независимых наблюдателей не осталось никаких механизмов контроля, которые гарантируют сохранность проголосованных бюллетеней. Учителя в избирательных комиссиях — это прямая угроза честным выборам. Если учитель соглашается быть членом избиркома, где председателем является директор или завуч, и сознательно знает, что при выявлении фальсификаций или других нарушений Закона, он будет за начальника, а не за Закон, он изначально по сути является членом ОПГ. Учителей надо убирать из комиссий", — заявил Черкасов.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России на выборах избили представителя независимого кандидата.

Добавим, мы сообщали о том, что в России на выборах произошел скандал из-за песни Верки Сердючки на избирательном участке.

Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
