Протест в Росії — кандидат в депутати протестує проти багатоденного голосування

В Російській Федерації після місцевих виборів почалися акції протесту. У Краснодарі на одиночний пікет зважився колишній кандидат у депутати, якого обурили багатоденне голосування та участь учителів у процесі.

Протест проти виборів у Росії

В Російській Федерації, де щойно пройшли місцеві вибори, розпочалися протести проти цього процесу.

Так, у Краснодарі на одиночний пікет вийшов колишній кандидат у депутати Віталій Черкасов.

Черкасов прийшов з плакатом до будівлі тер виборчкому Центрального округу Краснодара.

Чим незадоволений екскандидат у депутати

Екскандидата обурило те, що вибори в Росії тривають не один, а кілька днів.

Віталій Черкасов вийшов на пікет з плакатом "Багатоденні вибори нелегітимні".

Крім того, політик розкритикував процес виборів загалом і зокрема участь у цьому процесі шкільних учителів.

"По суті, у незалежних спостерігачів не залишилося жодних механізмів контролю, які гарантують збереження проголосованих бюлетенів. Вчителі у виборчих комісіях — це пряма загроза чесним виборам. Якщо вчитель погоджується бути членом виборчкому, де головою є директор чи завуч, і свідомо знає, що при виявленні фальсифікацій чи інших порушень Закону, він буде за начальника, а не за Закон, він спочатку по суті є членом ОЗУ. Вчителів треба прибирати з комісій", — заявив Черкасов.

