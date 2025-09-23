Протест в Росії — кандидат в депутати протестує проти багатоденного голосування

В РФ почалися протести проти багатоденного голосування
В Російській Федерації після місцевих виборів почалися акції протесту. У Краснодарі на одиночний пікет зважився колишній кандидат у депутати, якого обурили багатоденне голосування та участь учителів у процесі.
Протест проти виборів у Росії
В Російській Федерації, де щойно пройшли місцеві вибори, розпочалися протести проти цього процесу.
Так, у Краснодарі на одиночний пікет вийшов колишній кандидат у депутати Віталій Черкасов.
Черкасов прийшов з плакатом до будівлі тер виборчкому Центрального округу Краснодара.
Чим незадоволений екскандидат у депутати
Екскандидата обурило те, що вибори в Росії тривають не один, а кілька днів.
Віталій Черкасов вийшов на пікет з плакатом "Багатоденні вибори нелегітимні".
Крім того, політик розкритикував процес виборів загалом і зокрема участь у цьому процесі шкільних учителів.
"По суті, у незалежних спостерігачів не залишилося жодних механізмів контролю, які гарантують збереження проголосованих бюлетенів. Вчителі у виборчих комісіях — це пряма загроза чесним виборам. Якщо вчитель погоджується бути членом виборчкому, де головою є директор чи завуч, і свідомо знає, що при виявленні фальсифікацій чи інших порушень Закону, він буде за начальника, а не за Закон, він спочатку по суті є членом ОЗУ. Вчителів треба прибирати з комісій", — заявив Черкасов.
