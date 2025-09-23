Відео
Головна Хроніки В РФ почалися протести проти багатоденного голосування

В РФ почалися протести проти багатоденного голосування

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 14:17
Протест в Росії — кандидат в депутати протестує проти багатоденного голосування
Протестувальник, колишній кандидат у депутати. Фото: росЗМІ

В Російській Федерації після місцевих виборів почалися акції протесту. У Краснодарі на одиночний пікет зважився колишній кандидат у депутати, якого обурили багатоденне голосування та участь учителів у процесі.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Протест проти виборів у Росії

В Російській Федерації, де щойно пройшли місцеві вибори, розпочалися протести проти цього процесу.

Так, у Краснодарі на одиночний пікет вийшов колишній кандидат у депутати Віталій Черкасов.

Черкасов прийшов з плакатом до будівлі тер виборчкому Центрального округу Краснодара.

Чим незадоволений екскандидат у депутати

Екскандидата обурило те, що вибори в Росії тривають не один, а кілька днів.

Віталій Черкасов вийшов на пікет з плакатом "Багатоденні вибори нелегітимні".

Крім того, політик розкритикував процес виборів загалом і зокрема участь у цьому процесі шкільних учителів.

"По суті, у незалежних спостерігачів не залишилося жодних механізмів контролю, які гарантують збереження проголосованих бюлетенів. Вчителі у виборчих комісіях — це пряма загроза чесним виборам. Якщо вчитель погоджується бути членом виборчкому, де головою є директор чи завуч, і свідомо знає, що при виявленні фальсифікацій чи інших порушень Закону, він буде за начальника, а не за Закон, він спочатку по суті є членом ОЗУ. Вчителів треба прибирати з комісій", — заявив Черкасов.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії на виборах побили представника незалежного кандидата.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії на виборах стався скандал через пісні Вєрки Сердючки на виборчій дільниці.

вибори росіяни протести голосування Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
