Головна Хроніки В Росії на виборах побили представника незалежного кандидата

В Росії на виборах побили представника незалежного кандидата

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 19:06
Вибори в Росії - терор проти опозиційних політиків
Вибори в Російській Федерації. Фото: росЗМІ

Російська влада під час місцевих виборів влаштувала полювання на незалежних від Кремля та опозиційних кандидатів та їхніх представників. Одного із них побили після закриття виборчої дільниці і наказали залишити населений пункт.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Тиск на російських виборах

Минулого тижня у багатьох регіонах Російській Федерації пройшли місцеві вибори.

На цих виборах влада традиційно тиснула на опозиційні та незалежні від неї політичні сили.

Іноді путінський режим вдавався до прямих нападів на представників цих сил.

Таку, у Воронезькій області невідомі люди напали на спостерігача від незалежного кандидата Василія Потапова.

Як нападали на представника незалежного політика

Потапов розповів про те, що це сталося після закриття виборчих дільниць.

За словами постраждалого, до нього під’їхав автомобіль, з якого вийшли кілька чоловіків і почали його бити.

"Ударили чимось по обличчю й у тулуб. Після мого падіння один із них сказав: "Щ щоб завтра тебе тут не було!". І поїхали", — розповів Василій Потапов.

Влада, звісно ж, поки що жодним чином не відреагувала на цей інцидент.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що до повномасштабної війни російська опозиція масово втікала з РФ в Україну.

Додамо, ми повідомляли про те, що 2024 року форум російської опозиції відбувся у Львові.

Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
