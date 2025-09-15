Видео
Главная Хроники В России на выборах избили представителя независимого кандидата

В России на выборах избили представителя независимого кандидата

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 19:06
Выборы в России - террор против оппозиционных политиков
Выборы в Российской Федерации. Фото: росСМИ

Российские власти во время местных выборов устроили охоту на независимых от Кремля и оппозиционных кандидатов и их представителей. Одного из них избили после закрытия избирательного участка и приказали покинуть населенный пункт.

Об этом сообщили российские медиа.

Читайте также:

Давление на российских выборах

На прошлой неделе во многих регионах Российской Федерации прошли местные выборы.

На этих выборах власть традиционно оказывала давление на оппозиционные и независимые от нее политические силы.

Иногда путинский режим прибегал к прямым нападениям на представителей этих сил.

Так, в Воронежской области неизвестные люди напали на наблюдателя от независимого кандидата, Василия Потапова.

Как нападали на представителя независимого политика

Потапов рассказал о том, что это произошло после закрытия избирательных участков.

По словам пострадавшего, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли несколько мужчин и начали его избивать.

"Ударили чем-то по лицу и по туловищу. После моего падения один из них сказал: чтобы завтра тебя здесь не было! И уехали", — рассказал Василий Потапов.

Власти, конечно же, пока никак не отреагировали на этот инцидент.

Напомним, мы ранее писали о том, что до полномасштабной войны российская оппозиция массово бежала из РФ в Украину.

Добавим, мы сообщали о том, что в 2024 году форум российской оппозиции состоялся во Львове.

оппозиция выборы нападение россияне Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
