Выборы в России - террор против оппозиционных политиков

В России на выборах избили представителя независимого кандидата
Российские власти во время местных выборов устроили охоту на независимых от Кремля и оппозиционных кандидатов и их представителей. Одного из них избили после закрытия избирательного участка и приказали покинуть населенный пункт.
Об этом сообщили российские медиа.
Давление на российских выборах
На прошлой неделе во многих регионах Российской Федерации прошли местные выборы.
На этих выборах власть традиционно оказывала давление на оппозиционные и независимые от нее политические силы.
Иногда путинский режим прибегал к прямым нападениям на представителей этих сил.
Так, в Воронежской области неизвестные люди напали на наблюдателя от независимого кандидата, Василия Потапова.
Как нападали на представителя независимого политика
Потапов рассказал о том, что это произошло после закрытия избирательных участков.
По словам пострадавшего, к нему подъехал автомобиль, из которого вышли несколько мужчин и начали его избивать.
"Ударили чем-то по лицу и по туловищу. После моего падения один из них сказал: чтобы завтра тебя здесь не было! И уехали", — рассказал Василий Потапов.
Власти, конечно же, пока никак не отреагировали на этот инцидент.
