Головна Хроніки Скандал в РФ — на виборчій дільниці звучали українські пісні

Скандал в РФ — на виборчій дільниці звучали українські пісні

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 13:43
Пісні Вєрки Сердючки в Росії на виборах - скандал
На виборах у Забайкальському краї РФ. Фото: росЗМІ

На одній із виборчих дільниць Забайкальського краю Російської Федерації увімкнули пісню Вєрки Сердючки. Пильний російський комуніст заявив, що це могла бути політична диверсія, і поскаржився у ФСБ.

Про це повідомили російські медіа.

Читайте також:

Сердючка на російських виборах

В багатьох російських регіонах 12-14 вересня пройшли місцеві вибори.

На одному із виборчих округів Забайкальського краю стався гучний скандал.

На дільниці організатори включили пісні українського виконавця Андрія Данилка, відомого під сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка.

Комуніст повідомив у ФСБ

На пісні "на славу України" образили одного із місцевих діячів Комуністичної партії Російської Федерації.

Він припустив, що Вєрку Сердючку увімкнули не просто так.

"Не виключено, що хтось симпатизує Україні чи найнятий її спецслужбами підсунув відповідний файл у плейлист. Для створення ще однієї соціальної напруги, спалаху екстремізму, зриву виборів", — заявив російський комуніст.

Він також звернувся до Федеральної служби безпеки, аби та розібралася у ситуації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в Росії на виборах побили представника незалежного кандидата.

Додамо, ми повідомляли про те, чим російська регіональна влада заманювала на виборчі дільниці електорат.

вибори росіяни ФСБ Вєрка Сердючка Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
