Пісні Вєрки Сердючки в Росії на виборах - скандал

На одній із виборчих дільниць Забайкальського краю Російської Федерації увімкнули пісню Вєрки Сердючки. Пильний російський комуніст заявив, що це могла бути політична диверсія, і поскаржився у ФСБ.

Про це повідомили російські медіа.

Сердючка на російських виборах

В багатьох російських регіонах 12-14 вересня пройшли місцеві вибори.

На одному із виборчих округів Забайкальського краю стався гучний скандал.

На дільниці організатори включили пісні українського виконавця Андрія Данилка, відомого під сценічним псевдонімом Вєрка Сердючка.

Комуніст повідомив у ФСБ

На пісні "на славу України" образили одного із місцевих діячів Комуністичної партії Російської Федерації.

Він припустив, що Вєрку Сердючку увімкнули не просто так.

"Не виключено, що хтось симпатизує Україні чи найнятий її спецслужбами підсунув відповідний файл у плейлист. Для створення ще однієї соціальної напруги, спалаху екстремізму, зриву виборів", — заявив російський комуніст.

Він також звернувся до Федеральної служби безпеки, аби та розібралася у ситуації.

