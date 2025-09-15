Агітація в Росії - чим заманювали росіян на виборчі дільниці

Дрова для тих, хто прийде голосувати. Фото: росЗМІ

В Росії на місцевих виборах регіональні чиновники агітували людей іти на виборах, даруючи їм навіть дрова. Російських громадян заманювали на дільниці розіграшами, подарунками і концертами.

Про це повідомили російські медіа.

Реклама

Читайте також:

Дрова за голосування

Російська влада під час місцевих виборів, які пройшли з 12 по 14 вересня, намагалася затягти електорат на виборчі дільниці різноманітними засобами.

Так, в Іркутській області керівник одного із районів оголосив "безпрограшну вікторину".

Він заявив, що кожен, хто прийде на вибори і проголосує, безкоштовно отримає дрова, інструменти чи солодощі.

Як ще закликали на виборах у російських регіонах

У Челябінській області на дільницях представникам багатодітних сімей, які прийшли на дільниці, дарували фоторамки.

Тим же, хто голосував уперше в житті, вручали пляшки для води.

В інших регіонах, зокрема, в Краснодарі чи Ленінградській області, на дільницях влаштовували справжні концерти — десь духової музики, а десь грали на гармошці.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російська влада влаштовувала справжній агітаторський маскарад під час голосування.

Додамо, ми повідомляли про те, що керівництво Міністерства оборони РФ дозволило військовослужбовцям брати участь у так званих "виборах" навіть без відвідування "виборчих дільниць".