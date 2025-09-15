Агитация в России - чем заманивали россиян на избирательные участки

Дрова для тех, кто придет голосовать. Фото: росСМИ

В России на местных выборах региональные чиновники агитировали людей идти на выборы, даря им даже дрова. Российских граждан заманивали на участки розыгрышами, подарками и концертами.

Об этом сообщили российские медиа.

Дрова за голосование

Российские власти во время местных выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, пытались затянуть электорат на избирательные участки разнообразными средствами.

Так, в Иркутской области руководитель одного из районов объявил "беспроигрышную викторину".

Он заявил, что каждый, кто придет на выборы и проголосует, бесплатно получит дрова, инструменты или сладости.

Как еще призывали на выборах в российских регионах

В Челябинской области на участках представителям многодетных семей, которые пришли на участки, дарили фоторамки.

Тем же, кто голосовал впервые в жизни, вручали бутылки для воды.

В других регионах, в частности, в Краснодаре или Ленинградской области, на участках устраивали настоящие концерты — где-то духовой музыки, а где-то играли на гармошке.

Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти устраивали настоящий агитаторский маскарад во время голосования.

Добавим, мы сообщали о том, что руководство Министерства обороны РФ позволило военнослужащим участвовать в так называемых "выборах" даже без посещения "избирательных участков".