Агитация в России - чем заманивали россиян на избирательные участки

Дрова, фоторамки и бутылки — чем в РФ тащили электорат на выборы
В России на местных выборах региональные чиновники агитировали людей идти на выборы, даря им даже дрова. Российских граждан заманивали на участки розыгрышами, подарками и концертами.
Об этом сообщили российские медиа.
Дрова за голосование
Российские власти во время местных выборов, которые прошли с 12 по 14 сентября, пытались затянуть электорат на избирательные участки разнообразными средствами.
Так, в Иркутской области руководитель одного из районов объявил "беспроигрышную викторину".
Он заявил, что каждый, кто придет на выборы и проголосует, бесплатно получит дрова, инструменты или сладости.
Как еще призывали на выборах в российских регионах
В Челябинской области на участках представителям многодетных семей, которые пришли на участки, дарили фоторамки.
Тем же, кто голосовал впервые в жизни, вручали бутылки для воды.
В других регионах, в частности, в Краснодаре или Ленинградской области, на участках устраивали настоящие концерты — где-то духовой музыки, а где-то играли на гармошке.
Напомним, мы ранее писали о том, что российские власти устраивали настоящий агитаторский маскарад во время голосования.
Добавим, мы сообщали о том, что руководство Министерства обороны РФ позволило военнослужащим участвовать в так называемых "выборах" даже без посещения "избирательных участков".
Читайте Новини.LIVE!