Главная Хроники Скандал в РФ — на избирательном участке звучали украинские песни

Скандал в РФ — на избирательном участке звучали украинские песни

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 13:43
Песни Верки Сердючки в России на выборах - скандал
На выборах в Забайкальском крае РФ. Фото: росСМИ

На одном из избирательных участков Забайкальского края Российской Федерации включили песню Верки Сердючки. Бдительный российский коммунист заявил, что это могла быть политическая диверсия, и пожаловался в ФСБ.

Об этом сообщили российские медиа.

Сердючка на российских выборах

Во многих российских регионах 12-14 сентября прошли местные выборы.

На одном из избирательных округов Забайкальского края произошел громкий скандал.

На участке организаторы включили песни украинского исполнителя Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.

Коммунист сообщил в ФСБ

На песни "во славу Украины" оскорбили одного из местных деятелей Коммунистической партии Российской Федерации.

Он предположил, что Верку Сердючку включили не просто так.

"Не исключено, что кто-то симпатизирующий Украине или нанятый ее спецслужбами подсунул соответствующий файл в плейлист. Для создания еще одного социального напряжения, вспышки экстремизма, срыва выборов", — заявил российский коммунист.

Он также обратился в Федеральную службу безопасности, чтобы та разобралась в ситуации.

Напомним, мы ранее писали о том, в России на выборах избили представителя независимого кандидата.

Добавим, мы сообщали о том, чем российская региональная власть заманивала на избирательные участки электорат.

выборы россияне ФСБ Верка Сердючка Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
