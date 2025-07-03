В РФ поймали убийцу спустя 30 лет - что известно

Задержание преступника. Фото иллюстративное: zakon.kz

В столице Российской Федерации задержали мужчину, который убил известного актера Олега Косовненко. Убийство произошло аж в 1993 году.

Об этом сообщили российские медиа.

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Убийство российского актера

Российские силовики заявили, что поймали преступника, который совершил резонансное убийство более 30 лет назад.

Речь идет об убийстве известного театрального актера Олега Косовненко.

Преступление произошло 11 сентября 1993 года возле дома, где жил автор. Тогда убийцу не смогли найти, как и того, кто чуть позже убил девушку, которая встречалась с Косовненко.

Задержание убийцы спустя 32 года

В июле 2025 года силовики заявили, что нашли убийцу Олега Косовненко.

Им оказался один из жителей Московской области.

Задержанный уже имел проблемы с законом, в 2009 году он был осужден за разбойное нападение.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России убили известного волонтера, которая помогала оккупантам на оккупированных украинских территориях.

Добавим, мы сообщали о том, что в РФ силовик убил двух человек и избежал наказания.