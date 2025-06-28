Борделі в РФ - у Москві російські проститутки обслуговують китайців

Російські повії у московському борделі. Фото: росЗМІ

У російській столиці Москві функціонує ціла мережа особливих борделів, замаскованих під караоке-бари. У цих борделях працюють тільки російські дівчата, а клієнтами можуть бути винятково китайці, корейці чи японці.

Про це повідомили російські медіа.

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Особливі борделі у Москві

У столиці Російської Федерації Москві журналісти виявили несподівані заклади, замасковані під бари-караоке.

Потрапити у такі "бари" випадково неможливо. Це можна зробити лише за знайомством і через менеджерів.

Зазвичай це робиться через китайську соцмережу WeChat.

Насправді, за вивісками барів-караоке приховують банальні стрипклуби та борделі, але особливого характеру.

Російські повії для китайців та японців

Китайське походження соцмережі, яка є ключовим елементом зв’язку потенційних клієнтів з організаторами мережі борделів, невипадкове.

Справа в тому, що ці стрипклуби-борделі працюють винятково для азійських чоловіків — перш за все китайців, а також японців та корейців.

Стриптизерки ж, які виконують за додаткову плату і роль повій, у цих закладах — винятково росіянки.

Російські чоловіки не можуть просто так потрапити до такого закладу, хіба що в компанії з китайцями і лише за попередньою домовленістю.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що на вулицях Москви жінки почали нападати на чоловіків.

Додамо, ми повідомляли про те, що російські військові, які перебували на території Білорусі, масово шукали там проституток.