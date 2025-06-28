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В РФ обнаружили дома разврата для китайцев с русскими девушками

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 03:51
Бордели в РФ - в Москве российские проститутки обслуживают китайцев в Москве
Российские проститутки в московском борделе. Фото: росСМИ
Ключові моменти Особые бордели в Москве Российские проститутки для китайцев и японцев

В российской столице Москве функционирует целая сеть особых борделей, замаскированных под караоке-бары. В этих борделях работают только русские девушки, а клиентами могут быть исключительно китайцы, корейцы или японцы.

Об этом сообщили российские медиа.

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Особые бордели в Москве

В столице Российской Федерации Москве журналисты обнаружили неожиданные заведения, замаскированные под бары-караоке.

Попасть в такие "бары" случайно невозможно. Это можно сделать только по знакомству и через менеджеров.

Обычно это делается через китайскую соцсеть WeChat.

На самом деле, за вывесками баров-караоке скрывают банальные стрипклубы и бордели, но особого характера.

Российские проститутки для китайцев и японцев

Китайское происхождение соцсети, которая является ключевым элементом связи потенциальных клиентов с организаторами сети борделей, неслучайно.

Дело в том, что эти стрипклубы-бордели работают исключительно для азиатских мужчин — прежде всего китайцев, а также японцев и корейцев.

Стриптизерши же, которые выполняют за дополнительную плату и роль проституток, в этих заведениях — исключительно русские.

Русские мужчины не могут просто так попасть в такое заведение, разве что в компании с китайцами и только по предварительной договоренности.

Напомним, мы ранее писали о том, что на улицах Москвы женщины начали нападать на мужчин.

Добавим, мы сообщали о том, что российские военные, которые находились на территории Беларуси, массово искали там проституток.

Китай проституция россияне Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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