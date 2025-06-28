В РФ обнаружили дома разврата для китайцев с русскими девушками
В российской столице Москве функционирует целая сеть особых борделей, замаскированных под караоке-бары. В этих борделях работают только русские девушки, а клиентами могут быть исключительно китайцы, корейцы или японцы.
Об этом сообщили российские медиа.
Особые бордели в Москве
В столице Российской Федерации Москве журналисты обнаружили неожиданные заведения, замаскированные под бары-караоке.
Попасть в такие "бары" случайно невозможно. Это можно сделать только по знакомству и через менеджеров.
Обычно это делается через китайскую соцсеть WeChat.
На самом деле, за вывесками баров-караоке скрывают банальные стрипклубы и бордели, но особого характера.
Российские проститутки для китайцев и японцев
Китайское происхождение соцсети, которая является ключевым элементом связи потенциальных клиентов с организаторами сети борделей, неслучайно.
Дело в том, что эти стрипклубы-бордели работают исключительно для азиатских мужчин — прежде всего китайцев, а также японцев и корейцев.
Стриптизерши же, которые выполняют за дополнительную плату и роль проституток, в этих заведениях — исключительно русские.
Русские мужчины не могут просто так попасть в такое заведение, разве что в компании с китайцами и только по предварительной договоренности.
Напомним, мы ранее писали о том, что на улицах Москвы женщины начали нападать на мужчин.
Добавим, мы сообщали о том, что российские военные, которые находились на территории Беларуси, массово искали там проституток.
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