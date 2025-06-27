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На вулицях Москви жінки почали нападати на чоловіків

Ua ru
Дата публікації: 27 червня 2025 06:01
Сексистські напади в Москві - росіянки почали нападати на чоловіків
Російський "секс-гуру" Алекс Леслі, який і організував сексистські напади, за ґратами. Фото: "Спутник Беларусь"
Ключові моменти Жіночі напади на чоловіків Секс-гуру та його незаконні завдання

У російській столиці Москві була помічена група жінок, яка нападала на чоловіків і хапала їх за сідниці. За цією несподіваною сексистською витівкою стоїть відомий в Росії "секс-гуру".

Про це повідомили російські медіа.

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Жіночі напади на чоловіків

У центрі російської столиці Москві сталася серія несподіваних сексистських нападів.

Група жінок нападала на чоловіків, зокрема, хапаючи їх за дупи.

Досить швидко з’явилося припущення, що до такого кроку жінки вдалися, аби помститися відомому шахраю Алексу Леслі, який сам називає себе "секс-гуру".

Той наказував своїм ученикам грубо знайомитися з жінками на вулицях Москви, зокрема, хапаючи тих за сідниці.

Та реальність виявилася ще більш інтригуючою, ніж очікувалося.

Секс-гуру та його незаконні завдання

Справа в тому, що акцію з хапання жінками чоловіків за дупи організував сам "секс-гуру".

Безпосередньо процесом керує учасниця його жіночого клубу на ім’я Альона.

Згідно із неофіційною інформацією, Алекс Леслі влаштував такий перфоманс після того, як проти нього було відкрито кримінальну справу за накази своїм послідовникам нападати на жінок.

Очевидно, таким чином "секс-гуру" вирішив продемонструвати рівність статей у його "вченні".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Москві на одному із квестів виявили педофіла, що працював у компанії, яка організовує і проводить квести.

Додамо, ми повідомляли про те, що росіянин став інвалідом в результаті сексуальних ігор з дружиною, до яких подружжя залучило фалоімітатор, прикріплений до шуруповерта.

сексизм росіяни жінки Москва Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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