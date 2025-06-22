Дорослі розваги в РФ - росіянин через використання саморобного фалоімітатора втратив анус

Росіянин в результаті дорослих забав став інвалідом
Мешканці російського міста Санкт-Петербург постраждали через свої сексуальні фантазії. Чоловік, який тестував штучний фалос, насаджений на шуруповерт, на власному тілі, залишився без ануса.
Про це написали російські медіа.
Сексуальні забавки в Росії
Російські збоченці із міста Санкт-Петербург вляпалися в історію своїми дорослими забавками.
Чоловік з дружиною вирішили урізноманітнити своє інтимне життя, вдосконаливши секс-іграшки.
Вони приладнали штучний фалос до шуруповерта і вирішили протестувати новостворений девайс на анальному отворі чоловіка.
Фалос на шуруповерті проти ануса
Та в процесі тестування щось пішло не так, зокрема, дружина увімкнула шуруповерт на повну потужність.
У підсумку росіянину розірвало кишки, і, хоч лікарі встигли запобігти найгіршому, тобто смерті постраждалого — але він на усе життя залишився без прямої кишки, зате з калоприймачем.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в одному із російських міст збоченець напав з ножем на хлопця, який став на захист неповнолітньої дівчинки.
Додамо, ми повідомляли про те, що російський генерал прославився на усю країну тим, що танцював стриптиз у душі.
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