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Главная Хроники Россиянин в результате взрослых игр стал инвалидом

Россиянин в результате взрослых игр стал инвалидом

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Дата публикации 22 июня 2025 04:14
Взрослые развлечения в РФ - россиянин из-за использования самодельного фаллоимитатора потерял анус
Скорая в Санкт-Петербурге. Фото иллюстративное: росСМИ
Ключові моменти Сексуальные игры в России Фаллос на шуруповерте против ануса

Жители российского города Санкт-Петербург пострадали из-за своих сексуальных фантазий. Мужчина, который тестировал искусственный фаллос, насаженный на шуруповерт, на собственном теле, остался без ануса.

Об этом написали российские медиа.

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Сексуальные игры в России

Российские извращенцы из города Санкт-Петербург вляпались в историю своими взрослыми играми.

Муж с женой решили разнообразить свою интимную жизнь, усовершенствовав секс-игрушки.

Они приделали искусственный фаллос к шуруповерту и решили протестировать новосозданный девайс на анальном отверстии мужа.

Фаллос на шуруповерте против ануса

Но в процессе тестирования что-то пошло не так, в частности, жена включила шуруповерт на полную мощность.

В итоге россиянину разорвало кишки, и, хоть врачи успели предотвратить худшее, то есть смерть пострадавшего — но он на всю жизнь остался без прямой кишки, зато с калоприемником.

Напомним, мы ранее писали о том, что в одном из российских городов извращенец напал с ножом на парня, который встал на защиту несовершеннолетней девочки.

Добавим, мы сообщали о том, что российский генерал прославился на всю страну тем, что танцевал стриптиз в душе.

секс-скандал россияне кишечник Россия Петербург
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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