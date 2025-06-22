Взрослые развлечения в РФ - россиянин из-за использования самодельного фаллоимитатора потерял анус

Россиянин в результате взрослых игр стал инвалидом
Жители российского города Санкт-Петербург пострадали из-за своих сексуальных фантазий. Мужчина, который тестировал искусственный фаллос, насаженный на шуруповерт, на собственном теле, остался без ануса.
Об этом написали российские медиа.
Сексуальные игры в России
Российские извращенцы из города Санкт-Петербург вляпались в историю своими взрослыми играми.
Муж с женой решили разнообразить свою интимную жизнь, усовершенствовав секс-игрушки.
Они приделали искусственный фаллос к шуруповерту и решили протестировать новосозданный девайс на анальном отверстии мужа.
Фаллос на шуруповерте против ануса
Но в процессе тестирования что-то пошло не так, в частности, жена включила шуруповерт на полную мощность.
В итоге россиянину разорвало кишки, и, хоть врачи успели предотвратить худшее, то есть смерть пострадавшего — но он на всю жизнь остался без прямой кишки, зато с калоприемником.
Напомним, мы ранее писали о том, что в одном из российских городов извращенец напал с ножом на парня, который встал на защиту несовершеннолетней девочки.
Добавим, мы сообщали о том, что российский генерал прославился на всю страну тем, что танцевал стриптиз в душе.
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