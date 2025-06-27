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Главная Хроники На улицах Москвы женщины начали нападать на мужчин

На улицах Москвы женщины начали нападать на мужчин

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2025 06:01
Сексистские нападения в Москве - россиянки начали нападать на мужчин
Российский "секс-гуру" Алекс Лесли, который и организовал сексистские нападения, за решеткой. Фото: "Спутник Беларусь"
Ключові моменти Женские нападения на мужчин Секс-гуру и его незаконные задачи

В российской столице Москве была замечена группа женщин, которая нападала на мужчин и хватала их за ягодицы. За этой неожиданной сексистской выходкой стоит известный в России "секс-гуру".

Об этом сообщили российские медиа.

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Женские нападения на мужчин

В центре российской столицы Москве произошла серия неожиданных сексистских нападений.

Группа женщин нападала на мужчин, в частности, хватая их за задницы.

Довольно быстро появилось предположение, что к такому шагу женщины прибегли, чтобы отомстить известному мошеннику Алексу Лесли, который сам называет себя "секс-гуру".

Тот приказывал своим ученикам грубо знакомиться с женщинами на улицах Москвы, в частности, хватая тех за ягодицы.

Но реальность оказалась еще более интригующей, чем ожидалось.

Секс-гуру и его незаконные задачи

Дело в том, что акцию по хватанию женщинами мужчин за задницы организовал сам "секс-гуру".

Непосредственно процессом руководит участница его женского клуба по имени Алена.

Согласно неофициальной информации, Алекс Лесли устроил такой перфоманс после того, как против него было открыто уголовное дело за приказы своим последователям нападать на женщин.

Очевидно, таким образом "секс-гуру" решил продемонстрировать равенство полов в его "учении".

Напомним, мы ранее писали о том, что в Москве на одном из квестов обнаружили педофила, работавшего в компании, которая организовывает и проводит квесты.

Добавим, мы сообщали о том, что россиянин стал инвалидом в результате сексуальных игр с женой, к которым супруги привлекли фаллоимитатор, прикрепленный к шуруповерту.

сексизм россияне женщины Москва Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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