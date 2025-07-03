В РФ спіймали убивцю через 30 років - що відомо

Затримання злочинця. Фото ілюстративне: zakon.kz

У столиці Російської Федерації затримали чоловіка, який убив відомого актора Олега Косовненка. Убивство сталося аж 1993 року.

Про це повідомили російські медіа.

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Убивство російського актора

Російські силовики заявили, що спіймали злочинця, який здійснив резонансне убивство понад 30 років тому.

Йдеться про убивство відомого театрального актора Олега Косовненка.

Злочин стався 11 вересня 1993 року біля будинку, де жив актор. Тоді убивцю не змогли знайти, як і того, хто трохи згодом убив дівчину, яка зустрічалася з Косовненком.

Затримання убивці через 32 роки

У липні 2025 року силовики заявили, що знайшли убивцю Олега Косовненка.

Ним виявився один із мешканців Московської області.

Затриманий уже мав проблеми із законом, 2009 року він був засуджений за розбійний напад.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії убили відому волонтерку, яка допомагала окупантам на окупованих українських територіях.

Додамо, ми повідомляли про те, що в РФ силовик убив двох людей і уникнув покарання.