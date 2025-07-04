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У россиянки полиция прямо на улице отобрала автомобиль

Ua ru
Дата публикации 4 июля 2025 03:12
Полицейские в России - репрессии против владельцев автомобилей в РФ
Российский патрульный полицейский на дороге. Фото: росСМИ

На улицах российских городов полиция начала отбирать автомобили у законных владельцев. Одной из причин таких действий полицейских является то, что машины были ввезены в Российскую Федерацию после начала полномасштабной войны.

Об этом сообщили российские медиа.

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Полиция забрала автомобиль

У жительницы российской столицы Москвы полиция отобрала новенький автомобиль премиум-класса Lexus.

Машину женщина приобрела 2023 года в салоне.

Продавец отметил, что является официальным дилером компании Toyota.

Причина неожиданного решения силовиков

Силовики отобрали у гражданки РФ машину прямо на дороге. Авто было остановлено, а после проверки документов отправлено на штрафную стоянку.

Официально свои действия полицейские не объяснили, но, по имеющейся информации, одной из причин такого решения полицейских стало то, что автомобиль ввезли на территорию страны-агрессора после 2022 года.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России полиция хочет взять под тотальный контроль всех детей мигрантов.

Добавим, мы сообщали о том, что российский полицейский сбил насмерть двух человек и избежал наказания.

полиция россияне автомобиль Россия силовики
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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