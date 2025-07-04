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У росіянки поліція прямо на вулиці відібрала автівку

Ua ru
Дата публікації: 4 липня 2025 03:12
Поліцейські в Росії - репресії проти власників автомобілів у РФ
Російський патрульний поліцейський на дорозі. Фото: росЗМІ

На вулицях російських міст поліція почала відбирати автомобілі у законних власників. Однією із причин таких дій поліцейських є те, що автівки були ввезені в Російську Федерацію після початку повномасштабної війни.

Про це повідомили російські медіа.

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У мешканки російської столиці Москви поліція відібрала новенький автомобіль преміям-класу Lexus.

Автівку жінка придбала 2023 року в салоні.

Продавець зазначив, що є офіційним ділером компанії Toyota.

Причина несподіваного рішення силовиків

Силовики відібрали у громадянки РФ автівку прямо на дорозі. Авто було зупинене, а після перевірки документів відправлене на штрафну стоянку.

Офіційно свої дії поліцейські не пояснили, але, за наявною інформацією, однією із причин такого рішення поліцейських стало те, що автомобіль ввезли на територію країни-агресора після 2022 року.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії поліція хоче взяти під тотальний контроль усіх дітей мігрантів.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський поліцейський збив насмерть двох людей і уник покарання.

поліція росіяни автомобіль Росія силовики
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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