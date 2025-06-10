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В РФ поліція може взяти під контроль дітей мігрантів

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Дата публікації: 10 червня 2025 03:57
Контроль над мігрантами в РФ - російській поліції можуть надати право контролю за дітьми
Діти мігрантів у російській школі. Фото: росЗМІ

Російський парламент планує дозволити силовим структурам РФ повний контроль за дітьми мігрантів. Депутати переконують, що такі репресивні заходи потрібні для покращення криміногенної ситуації в РФ.

Про це повідомили російські медіа.

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Законом по мігрантських дітях

Російський режим готує черговий ксенофобський законопроєкт, спрямований на обмеження прав і свобод мігрантів.

Точніше, у законопроєкті, який пропонують розглянути уже на поточному тижні, йдеться не про самих мігрантів, а про їхніх дітей.

Раніше російським школам заборонили приймати на навчання дітей іноземців, які не знають російської мови.

Володін про користь репресій

Новий законопроєкт посилює контроль за дітьми мігрантів.

Фактично Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації завдяки новому законопроєкту отримає повну інформацію про мігрантів та їхніх дітей.

Спікер Держдуми В’ячеслав Володін заявив, що такі репресивні заходи "дозволять застерегти їх (дітей мігрантів, — Ред.) від залучення до протизаконної діяльності".

Яким чином цей законопроєкт зможе покращити криміногенну ситуацію в РФ, Володін не уточняв.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії хочуть заборонити мігрантам працювати в таксі та кур’єрами.

Додамо, ми повідомляли про те, який спосіб російська влада придумала для мобілізації мігрантів.

росіяни чиновники мігранти Росія силовики
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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