В Росії обмеження для іноземців - мігрантам в РФ хочуть заборонити працювати

Автомобіль таксі в Санкт-Петербурзі. Фото: "Путеводитель по Санкт-Петербургу"

У "північній столиці" Російської Федерації планують заборонити іноземцям заїжджати в окремі райони міста. Крім того, мігрантів планують обмежити у праві на працю таксистами чи кур’єрами.

Про це йдеться у проєкті постанови, автором якої є губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.

Реклама

Читайте також:

В Петербурзі хочуть заборонити працювати мігрантам

У другому за кількістю населення місті Російської Федерації, Санкт-Петербурзі, хочуть заборонити іноземцям працювати таксистами, а також кур’єрами.

Губернатор міста Олександр Бєглов пропонує запровадити такі обмеження до кінця 2025 року.

Ці обмеження мають розповсюдитися на усі петербурзькі компанії, які займаються відповідними видами бізнесу.

Зони і швидкість для іноземців

Крім того, мігрантів хочуть обмежити у пересуванні Санкт-Петербургом на посаді кур’єра до моменту повної заборони.

Пропонується виділити у місті цілі зони, куди кур’єри-іноземці не матимуть права заїжджати.

Також для них місцева влада хоче додатково зменшити швидкість руху — аж до 15 км/год — та запровадити інші обмеження.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 2025 року в Росії набули чинності нові репресивні правила міграційного режиму, запроваджені Міністерством внутрішніх справ РФ.

Додамо, ми повідомляли про те, що Росія вербує мігрантів з інших країн на "спеціальну військову операцію".