В Росії обмеження для іноземців - мігрантам в РФ хочуть заборонити працювати

В Росії хочуть заборонити іноземцям працювати в таксі
У "північній столиці" Російської Федерації планують заборонити іноземцям заїжджати в окремі райони міста. Крім того, мігрантів планують обмежити у праві на працю таксистами чи кур’єрами.
Про це йдеться у проєкті постанови, автором якої є губернатор Санкт-Петербурга Олександр Бєглов.
В Петербурзі хочуть заборонити працювати мігрантам
У другому за кількістю населення місті Російської Федерації, Санкт-Петербурзі, хочуть заборонити іноземцям працювати таксистами, а також кур’єрами.
Губернатор міста Олександр Бєглов пропонує запровадити такі обмеження до кінця 2025 року.
Ці обмеження мають розповсюдитися на усі петербурзькі компанії, які займаються відповідними видами бізнесу.
Зони і швидкість для іноземців
Крім того, мігрантів хочуть обмежити у пересуванні Санкт-Петербургом на посаді кур’єра до моменту повної заборони.
Пропонується виділити у місті цілі зони, куди кур’єри-іноземці не матимуть права заїжджати.
Також для них місцева влада хоче додатково зменшити швидкість руху — аж до 15 км/год — та запровадити інші обмеження.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що 2025 року в Росії набули чинності нові репресивні правила міграційного режиму, запроваджені Міністерством внутрішніх справ РФ.
Додамо, ми повідомляли про те, що Росія вербує мігрантів з інших країн на "спеціальну військову операцію".
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