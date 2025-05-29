Автомобиль такси в Санкт-Петербурге. Фото: "Путеводитель по Санкт-Петербургу"

В "северной столице" Российской Федерации планируют запретить иностранцам заезжать в отдельные районы города. Кроме того, мигрантов планируют ограничить в праве на работу таксистами или курьерами.

Об этом говорится в проекте постановления, автором которого является губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

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Во втором по количеству населения городе Российской Федерации, Санкт-Петербурге, хотят запретить иностранцам работать таксистами, а также курьерами.

Губернатор города Александр Беглов предлагает ввести такие ограничения до конца 2025 года.

Эти ограничения должны распространиться на все петербургские компании, которые занимаются соответствующими видами бизнеса.

Зоны и скорость для иностранцев

Кроме того, мигрантов хотят ограничить в передвижении по Санкт-Петербургу в должности курьера до момента полного запрета.

Предлагается выделить в городе целые зоны, куда курьеры-иностранцы не будут иметь права заезжать.

Также для них местные власти хотят дополнительно уменьшить скорость движения — вплоть до 15 км/ч — и ввести другие ограничения.

Напомним, мы ранее писали о том, что в 2025 году в России вступили в силу новые репрессивные правила миграционного режима, введенные Министерством внутренних дел РФ.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия вербует мигрантов из других стран на "специальную военную операцию".