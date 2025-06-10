Контроль над мигрантами в РФ - российской полиции могут предоставить право контроля за детьми

Дети мигрантов в российской школе. Фото: росСМИ

Российский парламент планирует разрешить силовым структурам РФ полный контроль за детьми мигрантов. Депутаты утверждают, что такие репрессивные меры нужны для улучшения криминогенной ситуации в РФ.

Об этом сообщили российские медиа.

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Законом по мигрантским детям

Российский режим готовит очередной ксенофобский законопроект, направленный на ограничение прав и свобод мигрантов.

Точнее, в законопроекте, который предлагают рассмотреть уже на текущей неделе, речь идет не о самих мигрантах, а об их детях.

Ранее российским школам запретили принимать на обучение детей иностранцев, которые не знают русского языка.

Володин о пользе репрессий

Новый законопроект усиливает контроль за детьми мигрантов.

Фактически Министерство внутренних дел Российской Федерации благодаря новому законопроекту получит полную информацию о мигрантах и их детях.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие репрессивные меры "позволят предостеречь их (детей мигрантов, — Ред.) от вовлечения в противозаконную деятельность".

Каким образом этот законопроект сможет улучшить криминогенную ситуацию в РФ, Володин не уточнял.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят запретить мигрантам работать в такси и курьерами.

Добавим, мы сообщали о том, какой способ российские власти придумали для мобилизации мигрантов.