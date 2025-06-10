Контроль над мигрантами в РФ - российской полиции могут предоставить право контроля за детьми

В РФ полиция может взять под контроль детей мигрантов
Российский парламент планирует разрешить силовым структурам РФ полный контроль за детьми мигрантов. Депутаты утверждают, что такие репрессивные меры нужны для улучшения криминогенной ситуации в РФ.
Об этом сообщили российские медиа.
Законом по мигрантским детям
Российский режим готовит очередной ксенофобский законопроект, направленный на ограничение прав и свобод мигрантов.
Точнее, в законопроекте, который предлагают рассмотреть уже на текущей неделе, речь идет не о самих мигрантах, а об их детях.
Ранее российским школам запретили принимать на обучение детей иностранцев, которые не знают русского языка.
Володин о пользе репрессий
Новый законопроект усиливает контроль за детьми мигрантов.
Фактически Министерство внутренних дел Российской Федерации благодаря новому законопроекту получит полную информацию о мигрантах и их детях.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такие репрессивные меры "позволят предостеречь их (детей мигрантов, — Ред.) от вовлечения в противозаконную деятельность".
Каким образом этот законопроект сможет улучшить криминогенную ситуацию в РФ, Володин не уточнял.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят запретить мигрантам работать в такси и курьерами.
Добавим, мы сообщали о том, какой способ российские власти придумали для мобилизации мигрантов.
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