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В РФ транспортный коллапс — хакеры атаковали Аэрофлот

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 13:04
Белорусские хакеры атаковали Аэрофлот - в аэропортах РФ очереди
Очереди в аэропортах РФ. Фото: росСМИ

Хакерские группировки совершили кибератаку на российскую авиакомпанию "Аэрофлот". В результате этого были отменены или задержаны десятки рейсов.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, ответственность за кибератаку на "Аэрофлот" на себя взяли хакерские группировки Silent Crow и белорусская группировка "Киберпартизаны BY".

Они рассказали, что подготовка операции длилась год. Сначала удалось проникнуть во внутреннюю сеть компании, а далее получить доступ к базе данных перелетов, системам мониторинга персонала и записям внутренних телефонных разговоров.

У російських аеропортах знову колапс - скасовано рейси Аерофлоту
Очереди в аэропорту. Фото: росСМИ

По информации киберспециалистов, было уничтожено примерно 7000 физических и виртуальных серверов "Аэрофлота".

В результате россияне часами ждут в очередях, рейсы отменены или задержаны. В то же время авиакомпания заявляет о якобы "сбое в работе сервисов".

Напомним, в России расширили полномочия ФСБ. Теперь спецслужба может решать пускать или не пускать иностранные суда в российские порты.

Также российские власти начали загонять россиян в так называемый "национальный мессенджер" MAX.

авиарейсы кибератака хакеры россияне Россия
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
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