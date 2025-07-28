Белорусские хакеры атаковали Аэрофлот - в аэропортах РФ очереди

Очереди в аэропортах РФ. Фото: росСМИ

Хакерские группировки совершили кибератаку на российскую авиакомпанию "Аэрофлот". В результате этого были отменены или задержаны десятки рейсов.

Об этом пишут российские СМИ.

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Так, ответственность за кибератаку на "Аэрофлот" на себя взяли хакерские группировки Silent Crow и белорусская группировка "Киберпартизаны BY".

Они рассказали, что подготовка операции длилась год. Сначала удалось проникнуть во внутреннюю сеть компании, а далее получить доступ к базе данных перелетов, системам мониторинга персонала и записям внутренних телефонных разговоров.

Очереди в аэропорту. Фото: росСМИ

По информации киберспециалистов, было уничтожено примерно 7000 физических и виртуальных серверов "Аэрофлота".

В результате россияне часами ждут в очередях, рейсы отменены или задержаны. В то же время авиакомпания заявляет о якобы "сбое в работе сервисов".

Напомним, в России расширили полномочия ФСБ. Теперь спецслужба может решать пускать или не пускать иностранные суда в российские порты.

Также российские власти начали загонять россиян в так называемый "национальный мессенджер" MAX.