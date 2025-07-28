Белорусские хакеры атаковали Аэрофлот - в аэропортах РФ очереди

В РФ транспортный коллапс — хакеры атаковали Аэрофлот
Хакерские группировки совершили кибератаку на российскую авиакомпанию "Аэрофлот". В результате этого были отменены или задержаны десятки рейсов.
Об этом пишут российские СМИ.
Кибератака на Аэрофлот
Так, ответственность за кибератаку на "Аэрофлот" на себя взяли хакерские группировки Silent Crow и белорусская группировка "Киберпартизаны BY".
Они рассказали, что подготовка операции длилась год. Сначала удалось проникнуть во внутреннюю сеть компании, а далее получить доступ к базе данных перелетов, системам мониторинга персонала и записям внутренних телефонных разговоров.
По информации киберспециалистов, было уничтожено примерно 7000 физических и виртуальных серверов "Аэрофлота".
В результате россияне часами ждут в очередях, рейсы отменены или задержаны. В то же время авиакомпания заявляет о якобы "сбое в работе сервисов".
Напомним, в России расширили полномочия ФСБ. Теперь спецслужба может решать пускать или не пускать иностранные суда в российские порты.
Также российские власти начали загонять россиян в так называемый "национальный мессенджер" MAX.
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