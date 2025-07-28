Репресії проти своїх у Росії - в Москві затримали борця з укрофашистами

Процес затримання громадянина російською поліцією. Фото: росЗМІ

Російська влада продовжує боротися не тільки з ідейними ворогами, а і з тими, хто підтримував її дії проти України. У Москві заарештували і от-от засудять чоловіка, який виступав за незалежність Донбасу від України і закликав розправитися із "укрофашистами" у Львові.

Про це повідомили російські медіа.

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Правдиві "фейки" про російську армію в Україні

В столиці Російської Федерації Москві затримали відомого діяча Олега Єлиманова.

Його звинуватили у "розповсюдженні фейків про армію в соцмережах".

Зазвичай, це означає, що звинувачений розповідав правдиву інформацію про те, що відбувається на фронтах російсько-української війни, зокрема, критикував дії військового командування РФ.

Хто такий "борець з укрофашистами" Єлиманов

Особливої пікантності цій історії додає те, що Олег Єлиманов ще з 2014 року підтримував російську агресію на Донбасі.

Так, в 2015 році він підтримував "ополченців" і закликав до "остаточної капітуляції укрофашистів у Львові".

Згодом Елиманов переїхав на Урал, у місто Єкатеринбург, де став так званим "православним активістом".

Які саме "фейки про армію" розповсюджував цей персонаж, достеменно невідомо, бо він закрив свою сторінку у соцмережі, видаливши усі політичні пости.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомого терориста Ігоря Гіркіна / Стрєлкова, який 2014 року фактично й розпочав війну Росії проти України на Донбасі, у самій Росії за критику Путіна посадили на чотири роки.

Додамо, ми повідомляли про те, що під репресії підпало навіть керівництво Міноборони Росії часів Сергія Шойгу.