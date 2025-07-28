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Головна Хроніки В Москві за "фейки про армію" затримали борця з "укрофашистами"

В Москві за "фейки про армію" затримали борця з "укрофашистами"

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 03:20
Репресії проти своїх у Росії - в Москві затримали борця з укрофашистами
Процес затримання громадянина російською поліцією. Фото: росЗМІ

Російська влада продовжує боротися не тільки з ідейними ворогами, а і з тими, хто підтримував її дії проти України. У Москві заарештували і от-от засудять чоловіка, який виступав за незалежність Донбасу від України і закликав розправитися із "укрофашистами" у Львові.

Про це повідомили російські медіа.

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Правдиві "фейки" про російську армію в Україні

В столиці Російської Федерації Москві затримали відомого діяча Олега Єлиманова.

Його звинуватили у "розповсюдженні фейків про армію в соцмережах".

Зазвичай, це означає, що звинувачений розповідав правдиву інформацію про те, що відбувається на фронтах російсько-української війни, зокрема, критикував дії військового командування РФ.

Хто такий "борець з укрофашистами" Єлиманов

Особливої пікантності цій історії додає те, що Олег Єлиманов ще з 2014 року підтримував російську агресію на Донбасі.

Так, в 2015 році він підтримував "ополченців" і закликав до "остаточної капітуляції укрофашистів у Львові".

Згодом Елиманов переїхав на Урал, у місто Єкатеринбург, де став так званим "православним активістом".

Які саме "фейки про армію" розповсюджував цей персонаж, достеменно невідомо, бо він закрив свою сторінку у соцмережі, видаливши усі політичні пости.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що відомого терориста Ігоря Гіркіна / Стрєлкова, який 2014 року фактично й розпочав війну Росії проти України на Донбасі, у самій Росії за критику Путіна посадили на чотири роки.

Додамо, ми повідомляли про те, що під репресії підпало навіть керівництво Міноборони Росії часів Сергія Шойгу.

поліція росіяни окупанти Росія затримання
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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