Процесс задержания гражданина российской полицией. Фото: росСМИ

Российская власть продолжает бороться не только с идейными врагами, но и с теми, кто поддерживал ее действия против Украины. В Москве арестовали и вот-вот осудят мужчину, который выступал за независимость Донбасса от Украины и призвал расправиться с "укрофашистами" во Львове.

Об этом сообщили российские медиа.

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Правдивые "фейки" о российской армии в Украине

В столице Российской Федерации Москве задержали известного деятеля Олега Елыманова.

Его обвинили в "распространении фейков об армии в соцсетях".

Обычно, это означает, что обвиняемый рассказывал правдивую информацию о том, что происходит на фронтах российско-украинской войны, в частности, критиковал действия военного командования РФ.

Кто такой "борец с укрофашистами" Елыманов

Особой пикантности этой истории добавляет то, что Олег Елыманов еще с 2014 года поддерживал российскую агрессию на Донбассе.

Так, в 2015 году он поддерживал "ополченцев" и призывал к "окончательной капитуляции укрофашистов во Львове".

Впоследствии Елыманов переехал на Урал, в город Екатеринбург, где стал так называемым "православным активистом".

Какие именно "фейки об армии" распространял этот персонаж, доподлинно неизвестно, потому что он закрыл свою страницу в соцсети, удалив все политические посты.

Напомним, мы ранее писали о том, что известного террориста Игоря Гиркина/Стрелкова, который в 2014 году фактически и начал войну России против Украины на Донбассе, в самой России за критику Путина посадили на четыре года.

Добавим, мы сообщали о том, что под репрессии подпало даже руководство Минобороны России времен Сергея Шойгу.