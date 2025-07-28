Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В Москве за "фейки об армии" задержали борца с "укрофашистами"

В Москве за "фейки об армии" задержали борца с "укрофашистами"

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2025 03:20
Репрессии против своих в России - в Москве задержали борца с укрофашистами
Процесс задержания гражданина российской полицией. Фото: росСМИ

Российская власть продолжает бороться не только с идейными врагами, но и с теми, кто поддерживал ее действия против Украины. В Москве арестовали и вот-вот осудят мужчину, который выступал за независимость Донбасса от Украины и призвал расправиться с "укрофашистами" во Львове.

Об этом сообщили российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Правдивые "фейки" о российской армии в Украине

В столице Российской Федерации Москве задержали известного деятеля Олега Елыманова.

Его обвинили в "распространении фейков об армии в соцсетях".

Обычно, это означает, что обвиняемый рассказывал правдивую информацию о том, что происходит на фронтах российско-украинской войны, в частности, критиковал действия военного командования РФ.

Кто такой "борец с укрофашистами" Елыманов

Особой пикантности этой истории добавляет то, что Олег Елыманов еще с 2014 года поддерживал российскую агрессию на Донбассе.

Так, в 2015 году он поддерживал "ополченцев" и призывал к "окончательной капитуляции укрофашистов во Львове".

Впоследствии Елыманов переехал на Урал, в город Екатеринбург, где стал так называемым "православным активистом".

Какие именно "фейки об армии" распространял этот персонаж, доподлинно неизвестно, потому что он закрыл свою страницу в соцсети, удалив все политические посты.

Напомним, мы ранее писали о том, что известного террориста Игоря Гиркина/Стрелкова, который в 2014 году фактически и начал войну России против Украины на Донбассе, в самой России за критику Путина посадили на четыре года.

Добавим, мы сообщали о том, что под репрессии подпало даже руководство Минобороны России времен Сергея Шойгу.

полиция россияне оккупанты Россия задержание
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации