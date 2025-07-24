Диктатура в Росії - навіщо Путін посилив спецслужби

Співробітники ФСБ. Фото: росЗМІ

Голова російська спецслужба, ФСБ, отримала від Володимира Путіна право пускати чи не пускати у порти РФ іноземні судна. Також Федеральна служба безпеки візьме під повний контроль співпрацю російських науковців із іноземними структурами.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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В Російській Федерації посилюється диктатура Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Так, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який розширює повноваження ФСБ.

Відтепепер іноземні судна зможуть потрапити у російські порти винятково після отримання дозволу Федеральної служби безпеки.

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Крім того, ФСБ отримала низку інших повноважень.

Вони, зокрема, отримали право повного контролю за співробітництвом російських наукових організацій із іноземцями.

А ще в Росії, як встановила українська розвідка, будують цілу нову мережу в’язниць для інакомислячих, причому не під підпорядкуванням Федеральної служби виконання покарань, а саме у системі ФСБ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії хочуть саджати за "крадіжку традиційних цінностей".

Додамо, ми повідомляли про те, що скоро в Росії стане злочином навіть пошук "забороненої" музики.