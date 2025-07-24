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Путін розширив повноваження ФСБ — що це означає

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 00:07
Диктатура в Росії - навіщо Путін посилив спецслужби
Співробітники ФСБ. Фото: росЗМІ

Голова російська спецслужба, ФСБ, отримала від Володимира Путіна право пускати чи не пускати у порти РФ іноземні судна. Також Федеральна служба безпеки візьме під повний контроль співпрацю російських науковців із іноземними структурами.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України.

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В Російській Федерації посилюється диктатура Федеральної служби безпеки (ФСБ).

Так, російський диктатор Володимир Путін підписав указ, який розширює повноваження ФСБ.

Відтепепер іноземні судна зможуть потрапити у російські порти винятково після отримання дозволу Федеральної служби безпеки.

Що ще Путін дозволив силовикам

Крім того, ФСБ отримала низку інших повноважень.

Вони, зокрема, отримали право повного контролю за співробітництвом російських наукових організацій із іноземцями.

А ще в Росії, як встановила українська розвідка, будують цілу нову мережу в’язниць для інакомислячих, причому не під підпорядкуванням Федеральної служби виконання покарань, а саме у системі ФСБ.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії хочуть саджати за "крадіжку традиційних цінностей".

Додамо, ми повідомляли про те, що скоро в Росії стане злочином навіть пошук "забороненої" музики.

володимир путін ФСБ Росія науковий працівник співпраця
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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