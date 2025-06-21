Репресії в Росії - російська влада бореться за традиційні цінності

Російські прихильники "традиційних цінностей" на "Русском марше". Фото: росЗМІ

Один зі російських чиновників запропонував карати тих, хто краде традиційні російські цінності. Судячи з пояснень, це покарання перш за все стосуватиметься людей, які сповідують філософію чайлдфрі.

Про це написали російські медіа.

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Російська влада продовжує репресії проти усіх громадян, які не підтримують її божевільні ідеї.

Так, в Російській Федерації запропонували саджати до в’язниці за "крадіжку традиційних цінностей".

Автором такої шаленої ідеї став заступник голови Федерального медико-біологічного агентства Лішин.

Як можна вкрасти традиційні цінності

Російський чиновник пояснив, що він має на увазі під "крадіжкою традиційних цінностей".

За словами Лішина, "крадіжка традиційних цінностей" — це коли громадянин, наприклад, хотів мати багато дітей, але "в мистецтві чи культурі йому показали інше", і він передумав.

Таким чином, під удар першими потраплять люди, які сповідують філософію чайлдфрі — тобто добровільно відмовилися від ідеї батьківства / материнства.

Як саме будуть карати "крадіїв" традиційних російських цінностей, автор ідеї не пояснив.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії посадили мусульманського блогера.

Додамо, ми повідомляли про те, що російська влада заборонила у церкві згадувати репресованих.