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Главная Хроники В России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей"

В России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей"

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Дата публикации 21 июня 2025 03:51
Репрессии в России - российские власти борются за традиционные ценности
Российские сторонники "традиционных ценностей" на "Русском марше". Фото: росСМИ
Ключові моменти В России нашли, как бороться за традиционные ценности Как можно украсть традиционные ценности

Один из российских чиновников предложил наказывать тех, кто ворует традиционные российские ценности. Судя по объяснениям, это наказание прежде всего будет касаться людей, которые исповедуют философию чайлдфри.

Об этом написали российские медиа.

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В России нашли, как бороться за традиционные ценности

Российские власти продолжают репрессии против всех граждан, которые не поддерживают ее безумные идеи.

Так, в Российской Федерации предложили сажать в тюрьму за "кражу традиционных ценностей".

Автором такой безумной идеи стал заместитель председателя Федерального медико-биологического агентства Лишин.

Как можно украсть традиционные ценности

Российский чиновник объяснил, что он имеет в виду под "воровством традиционных ценностей".

По словам Лишина, "кража традиционных ценностей" — это когда гражданин, например, хотел иметь много детей, но "в искусстве или культуре ему показали другое", и он передумал.

Таким образом, под удар первыми попадут люди, исповедующие философию чайлдфри — то есть добровольно отказавшиеся от идеи отцовства/материнства.

Как именно будут наказывать "воров" традиционных российских ценностей, автор идеи не пояснил.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России посадили мусульманского блогера.

Добавим, мы сообщали о том, что российские власти запретили в церкви вспоминать репрессированных.

суд традиции россияне чайлдфри Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
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