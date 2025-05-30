У храмі в Росії зняли дошку, присвячену репресованому священику

Ікона Климентія Шептицького, яку наказала зняти путінська влада. Фото: росЗМІ

Російська влада продовжує боротися із тими релігійними діячами, яких убили їхні попередники ще у сталінські часи. У місті Владімір-на-Клязьмі прокуратура наказала прибрати з католицького храму табличку на честь репресованого в часи СРСР священика.

Про це повідомили російські медіа.

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У храмі зникли табличка та ікона з Шептицьким

В Російській Федерації репресії зачепили не тільки нинішніх опонентів правлячого режиму, а і давно померлих діячів.

Так, у місті Владімір-на-Клязьмі, у католицькому храмі Пресвятої Діви Марії Святого Розарія зі стіни церкви зникла меморіальна табличка на честь репресованого священика Мечисловаса Рейніса, який загинув 1953 року в одній із тюрем цього міста.

Крім того, була знята ікона новомученика Климентія Шептицького, брата митрополита Андрея Шептицького. Климентій Шептицький також загинув у Владімірському централі, у травні 1951 року.

Боротьба з репресованими — наказ влади

У храмі зізналися, що табличку та ікону прибрали не з власної ініціативи, а за наказом влади.

За кілька днів до того, як стало відомо про зникнення ікони та меморіальної дошки, до католицької церкви прийшли представники прокуратури і заявили, що усе це треба демонтувати.

Жодних причин владімірські прокурори не назвали.

Раніше у місті Владімір на одному із цвинтарів демонтували комплекс, присвячений жертвам радянських репресій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що з пам'ятника репресованим українцям у Санкт-Петербурзі прибрали слова "невинно убієнним".

Додамо, ми повідомляли про те, що у Росії запропонували встановити день пам’яті розпаду СРСР та відзначати його 26 грудня.