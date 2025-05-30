В храме в России сняли доску, посвященную репрессированному священнику

Икона Климентия Шептицкого, которую приказала снять путинская власть. Фото: росСМИ

Российские власти продолжают бороться с теми религиозными деятелями, которых убили их предшественники еще в сталинские времена. В городе Владимир-на-Клязьме прокуратура приказала убрать с католического храма табличку в честь репрессированного во времена СССР священника.

Об этом сообщили российские медиа.

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В храме исчезли табличка и икона с Шептицким

В Российской Федерации репрессии затронули не только нынешних оппонентов правящего режима, но и давно умерших деятелей.

Так, в городе Владимир-на-Клязьме, в католическом храме Пресвятой Девы Марии Святого Розария со стены церкви исчезла мемориальная табличка в честь репрессированного священника Мечисловаса Рейниса, который погиб в 1953 году в одной из тюрем этого города.

Кроме того, была снята икона новомученика Климентия Шептицкого, брата митрополита Андрея Шептицкого. Климентий Шептицкий также погиб во Владимирском централе, в мае 1951 года.

Борьба с репрессированными — приказ власти

В храме признались, что табличку и икону убрали не по собственной инициативе, а по приказу властей.

За несколько дней до того, как стало известно об исчезновении иконы и мемориальной доски, в католическую церковь пришли представители прокуратуры и заявили, что все это надо демонтировать.

Никаких причин владимирские прокуроры не назвали.

Ранее в городе Владимир на одном из кладбищ демонтировали комплекс, посвященный жертвам советских репрессий.

Напомним, мы ранее писали о том, что с памятника репрессированным украинцам в Санкт-Петербурге убрали слова "невинно убиенным".

Добавим, мы сообщали о том, что в России предложили установить день памяти распада СССР и отмечать его 26 декабря.