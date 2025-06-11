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В РФ посадили мусульманського блогера — деталі

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Дата публікації: 11 червня 2025 03:41
Репресії в Росії - арешт мусульманського блогера в РФ
Засуджений блогер Расул Тавдіряков. Фото: росЗМІ

У мусульманській Республіці Татарстан кремлівський режим засудив до перебування за ґратами релігійного ісламського блогера. Суду не сподобалися слова блогера про шовіністичну російську публічну акцію.

Про це написали російські медіа.

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Затримання блогера в Татарстані

В Росії кремлівська влада продовжує репресії проти незгідних із шовіністичною політикою її режима.

Так, у столиці Республіки Татарстан, яка входить до складу РФ на умовах особливого договору 1994 року, силовики затримали відомого мусульманського блогера Расула Тавдірякова.

Тавдіряков веде популярний релігійно-культурний блог "Мулла з-за рогу" ("Мулла из-за угла").

За що кремлівський суд покарав мусульманського блогера

Блогер опублікував у себе в каналі відео заходу російських шовіністичних організацій, який самі учасники називали "хресним ходом на честь перенесення мощів благовірного князя Олександра Невського".

Расул Тавдіряков заявив, що організатори переформатували цей релігійний захід "на шовіністичний "Русскій марш", який принижує національні та релігійні почуття мільйонів неросійських і не православних громадян нашої країни".

За це російське правосуддя ухвалило рішення про адміністративний арешт блогера терміном на 10 діб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російського студента посадили за донат Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії потрапила до тюрми українка, яка начебто готувала "теракт у Маріуполі".

суд блогери релігія арешт Росія
Віталій Кабановський - Редактор
Автор:
Віталій Кабановський
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