Репресії в Росії - студента засудили за донат на користь України

Засуджений студент. Фото: Telegram Андрія Глухова

Російський суд ухвалив жорстке рішення щодо студента з ДЦП, який двічі перевів кошти на підтримку України. За 1,5 тисячі гривень 20-річного противника війни відправили до в’язниці на 12 років.

Про це повідомили російські медіа.

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Репресії за пожертви Україні

В Росії продовжуються репресії проти тих громадян, які не хочуть продовження війни.

Так, у місті Волгоград був засуджений 20-річний студент Андрій Глухов за два донати нібито на користь України.

Загальна сума пожертви становила усього 3 тисячі рублів (1578 гривень).

Втім, це не зупинило репресивні структури путінського режиму — у чоловіка спочатку провели обшук, а потім запроторили його до слідчого ізолятора.

За 1,5 тисячі понад 10 років тюрми

Адвокати намагалися врятувати хлопця, нагадавши про стан його здоров’я і допомогу окупаційним військам (імовірно, зроблену спеціально для того, аби уникнути покарання).

"У Андрія ДЦП на правий бік. Усі документи давали, усі довідки. Що він інвалід дитинства, що в нього подяка від школи, що він особисті накопичення у розмірі 30 тисяч перевів на купівлю теплих речей на СВО та іншу благодійність. Він активно співпрацював зі слідством, нічого не приховував", — підкреслив у своєму виступі адвокат.

Але судді не взяли усі аргументи захисту до уваги і ухвалили рішення про покарання у вигляді 12 років позбавлення волі за 1,5 тисячі гривень допомоги Україні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що в Росії Челябінський обласний суд засудив 17-річного уродженця Дагестану за підпал військового літака Су-34.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії потрапила до тюрми українка, яка начебто готувала "теракт у Маріуполі".