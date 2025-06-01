У Росії підлітка засудили за підпал Су-34 — деталі

Російський винищувач Су-34. Фото: obozrevatel.com

У Росії Челябінський обласний суд засудив 17-річного уродженця Дагестану за підпал військового літака Су-34. Підлітку призначили вісім років виправної колонії.

Про це інформують РосЗМІ та Челябінський обласний суд.

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Отже, Челябінський обласний суд засудив 17-річного уродженця Дагестану до восьми років виправної колонії у справі про диверсію. Зазначається, що нібито термін покарання ураховує пом’якшувальні обставини.

За даними вироку суду, підліток визнаний винним у підпалі, спрямованому на руйнування та пошкодження транспортних засобів, з метою "підриву економічної безпеки та обороноздатності" країни.

Як пом’якшувальні обставини суд врахував: вік хлопця, той факт, що "злочин" вчинено вперше, каяття та стан здоров’я неповнолітнього.

Хоча ніякі інші деталі справи не розкриваються, всі медіа Челябінська стверджують, що йдеться про підпал військового літака на авіабазі в місті ще на початку 2024 року.

Скриншот повідомлення суду РФ

Інцидент стався на аеродромі "Шагол" — там у ніч на 4 січня згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Ці літаки російські окупанти активно застосовують для завдання авіаударів по лінії фронту та мирних містах України.

Вже тоді джерела OBOZ.UA у спецслужбах повідомили, що за операцією стоїть Головне управління розвідки Міністерства оборони України, зокрема, це був підпал.

Як відомо, на аеродромі "Шагол" базується 108-й тренувальний авіаполк Челябінського авіаучилища та 2-й змішаний авіаполк 21-ї змішаної авіадивізії ПКС ЗС РФ. Військові цього авіаполку беруть участь у завданні ракетно-бомбових ударів по містах України.

Повідомляється, що на засудженого хлопця ще наприкінці 2023 року через Telegram вийшли якісь замовники, що запропонували підлітку підпалити винищувач Су-34 у Челябінську, пообіцявши за це 4,5 мільйона рублів. Замовники не лише надали детальні інструкції, але й оплатили (25 тисяч рублів) проїзд до Челябінська.

Раніше ми повідомляли, що у неділю, 1 червня, в результаті успішної спецоперації СБУ в Росії масово палають ворожі стратегічні бомбардувальники.

Пізніше зʼявилися кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті унікальної спецоперації СБУ.