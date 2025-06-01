В России подростка осудили за поджог Су-34 - детали

Российский истребитель Су-34. Фото: obozrevatel.com

В России Челябинский областной суд осудил 17-летнего уроженца Дагестана за поджог военного самолета Су-34. Подростку назначили восемь лет исправительной колонии.

Об этом информируют РосСМИ и Челябинский областной суд.

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Итак, Челябинский областной суд приговорил 17-летнего уроженца Дагестана к восьми годам исправительной колонии по делу о диверсии. Отмечается, что якобы срок наказания учитывает смягчающие обстоятельства.

По данным приговора суда, подросток признан виновным в поджоге, направленном на разрушение и повреждение транспортных средств, с целью "подрыва экономической безопасности и обороноспособности" страны.

Как смягчающие обстоятельства суд учел: возраст парня, тот факт, что "преступление" совершено впервые, раскаяние и состояние здоровья несовершеннолетнего.

Хотя никакие другие детали дела не раскрываются, все медиа Челябинска утверждают, что речь идет о поджоге военного самолета на авиабазе в городе еще в начале 2024 года.

Скриншот сообщения суда РФ

Инцидент произошел на аэродроме "Шагол" — там в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты российские оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

Уже тогда источники OBOZ.UA в спецслужбах сообщили, что за операцией стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины, в частности, это был поджог.

Как известно, на аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиаучилища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Военные этого авиаполка участвуют в нанесении ракетно-бомбовых ударов по городам Украины.

Сообщается, что на осужденного парня еще в конце 2023 года через Telegram вышли некие заказчики, которые предложили подростку поджечь истребитель Су-34 в Челябинске, пообещав за это 4,5 миллиона рублей. Заказчики не только предоставили подробные инструкции, но и оплатили (25 тысяч рублей) проезд до Челябинска.

Ранее мы сообщали, что в воскресенье, 1 июня, в результате успешной спецоперации СБУ в России массово горят вражеские стратегические бомбардировщики.

Позже появились кадры российских военных аэродромов, которые горят в результате уникальной спецоперации СБУ.