Репрессии в России - студента осудили за донат в пользу Украины

Осужденный студент. Фото: Telegram Андрея Глухова

Российский суд принял жесткое решение в отношении студента с ДЦП, который дважды перевел средства в поддержку Украины. За 1,5 тысячи гривен 20-летнего противника войны отправили в тюрьму на 12 лет.

Об этом сообщили российские медиа.

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Репрессии за пожертвования Украине

В России продолжаются репрессии против тех граждан, которые не хотят продолжения войны.

Так, в городе Волгоград был осужден 20-летний студент Андрей Глухов за два доната якобы в пользу Украины.

Общая сумма пожертвования составляла всего 3 тысячи рублей (1578 гривен).

Впрочем, это не остановило репрессивные структуры путинского режима — у мужчины сначала провели обыск, а затем упекли его в следственный изолятор.

За 1,5 тысячи более 10 лет тюрьмы

Адвокаты пытались спасти парня, напомнив о состоянии его здоровья и помощи оккупационным войскам (вероятно, сделанной специально для того, чтобы избежать наказания).

"У Андрея ДЦП на правый бок. Все документы давали, все справки. Что он инвалид детства, что у него благодарность от школы, что он личные накопления в размере 30 тысяч перевел на покупку теплых вещей на СВО и другую благотворительность. Он активно сотрудничал со следствием, ничего не скрывал", — подчеркнул в своем выступлении адвокат.

Но судьи не приняли все аргументы защиты во внимание и приняли решение о наказании в виде 12 лет лишения свободы за 1,5 тысячи гривен помощи Украине.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России Челябинский областной суд осудил 17-летнего уроженца Дагестана за поджог военного самолета Су-34.

Добавим, мы сообщали о том, что в России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе".