Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Армия Новости Экономика Спорт Видео
ИндустрииЕвровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивМодаШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирЭксклюзивХроникиТЦК та СПВоенныйВойна 2024СпортДеньгиНаукаСветРезервСегодняКиноШтабОгоДомАктуальноМобилизацияВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадАрмияSuperВойнаТехнологииОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияТуризмРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ПсихологияЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаLifeПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноПраздникиМедцентрПолитикаЛьвовРецепты

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Рецепты
Мода
Психология
Дом
Кино
Авто
Туризм
Спорт
Метео
Технологии
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Хроники В РФ посадили мусульманского блогера — детали

В РФ посадили мусульманского блогера — детали

Ua en ru
Дата публикации 11 июня 2025 03:41
Репрессии в России - арест мусульманского блогера в РФ
Осужденный блогер Расул Тавдиряков. Фото: росСМИ

В мусульманской Республике Татарстан кремлевский режим приговорил к пребыванию за решеткой религиозного исламского блогера. Суду не понравились слова блогера о шовинистической российской публичной акции.

Об этом написали российские медиа.

Реклама
Читайте также:

Задержание блогера в Татарстане

В России кремлевская власть продолжает репрессии против несогласных с шовинистической политикой ее режима.

Так, в столице Республики Татарстан, которая входит в состав РФ на условиях особого договора 1994 года, силовики задержали известного мусульманского блогера Расула Тавдирякова.

Тавдиряков ведет популярный религиозно-культурный блог "Мулла из-за угла".

За что кремлевский суд наказал мусульманского блогера

Блогер опубликовал у себя в канале видео мероприятия российских шовинистических организаций, которое сами участники называли "крестным ходом в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского".

Расул Тавдиряков заявил, что организаторы переформатировали это религиозное мероприятие "в шовинистический "Русский марш", который унижает национальные и религиозные чувства миллионов нерусских и не православных граждан нашей страны".

За это российское правосудие приняло решение об административном аресте блогера сроком на 10 суток.

Напомним, мы ранее писали о том, что российского студента посадили за донат Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что в России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе".

суд блогеры религия арест Россия
Виталий Кабановский - Редактор
Автор:
Виталий Кабановский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации