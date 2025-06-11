Репрессии в России - арест мусульманского блогера в РФ

Осужденный блогер Расул Тавдиряков. Фото: росСМИ

В мусульманской Республике Татарстан кремлевский режим приговорил к пребыванию за решеткой религиозного исламского блогера. Суду не понравились слова блогера о шовинистической российской публичной акции.

Об этом написали российские медиа.

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Задержание блогера в Татарстане

В России кремлевская власть продолжает репрессии против несогласных с шовинистической политикой ее режима.

Так, в столице Республики Татарстан, которая входит в состав РФ на условиях особого договора 1994 года, силовики задержали известного мусульманского блогера Расула Тавдирякова.

Тавдиряков ведет популярный религиозно-культурный блог "Мулла из-за угла".

За что кремлевский суд наказал мусульманского блогера

Блогер опубликовал у себя в канале видео мероприятия российских шовинистических организаций, которое сами участники называли "крестным ходом в честь перенесения мощей благоверного князя Александра Невского".

Расул Тавдиряков заявил, что организаторы переформатировали это религиозное мероприятие "в шовинистический "Русский марш", который унижает национальные и религиозные чувства миллионов нерусских и не православных граждан нашей страны".

За это российское правосудие приняло решение об административном аресте блогера сроком на 10 суток.

Напомним, мы ранее писали о том, что российского студента посадили за донат Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что в России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе".