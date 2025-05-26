Реакція Кремля на слова Трампа - як у Путіна відреагували на критику Білого дому

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков. Фото: yerevan.today

Кремлівський режим вигадав, як виправдати свої ракетно-дронові атаки по тиловій території України. Путін через свого речника прогнозовано звинуватив у всьому нашу країну.

Про це прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив під час брифінгу.

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У всьому винна Україна

Російський режим вигадав, як виправдати свої потужні нічні ракетно-дронові атаки по території України, які мали місце в останні кілька днів.

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Кремль прогнозовано звинуватив у всьому Україну.

Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це, мовляв, лише "удар у відповідь".

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Ця заява стала реакцією Путіна на слова президента США Дональда Трампа, що російський президент збожеволів, оскільки продовжує бити по мирних українських містах замість того, аби вести переговори.

Що Пєсков брехав про удари по Україні

"Ми бачимо, як українці б'ють по нашим об'єктами соціальної інфраструктури, мирної інфраструктури. Це удар у відповідь", — підкреслив у коментарі для ЗМІ речник російського диктатора.

Пєсков також заявив, що нібито росіяни завдають ударів винятково по військових об'єктах, по військових цілях, що, звісно ж, не відповідає дійсності, бо, скажімо, під час атаки у ніч проти 25 травня загинули троє дітей у місті Коростишів, що на Житомирщині.

Ракета влучила у приватний будинок сім’ї цих дітей. Звісна річ, цей будинок не був військовим об’єктом, про які говорить речник Путіна.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що раніше Пєсков неоднозначно прокоментував можливість зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з Президентом України Володимиром Зеленським.

Додамо, ми повідомляли про те, що говорив Дмитро Пєсков про ідею 30-денного перемир’я, запропоновану Україною і Заходом.