Реакция Кремля на слова Трампа - как у Путина отреагировали на критику Белого дома

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. Фото: yerevan.today

Кремлевский режим придумал, как оправдать свои ракетно-дроновые атаки по тыловой территории Украины. Путин через своего спикера прогнозируемо обвинил во всем нашу страну.

Об этом пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил во время брифинга.

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Во всем виновата Украина

Российский режим придумал, как оправдать свои мощные ночные ракетно-пушечные атаки по территории Украины, которые имели место в последние несколько дней.

Кремль прогнозируемо обвинил во всем Украину.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что это, мол, лишь "ответный удар".

Это заявление стало реакцией Путина на слова президента США Дональда Трампа, что российский президент сошел с ума, поскольку продолжает бить по мирным украинским городам вместо того, чтобы вести переговоры.

Что Песков врал об ударах по Украине

"Мы видим, как украинцы бьют по нашим объектам социальной инфраструктуры, мирной инфраструктуры. Это ответный удар", — подчеркнул в комментарии для СМИ представитель российского диктатора.

Песков также заявил, что якобы россияне наносят удары исключительно по военным объектам, по военным целям, что, конечно же, не соответствует действительности, потому что, скажем, во время атаки в ночь на 25 мая погибли трое детей в городе Коростышев, что на Житомирщине.

Ракета попала в частный дом семьи этих детей. Конечно, этот дом не был военным объектом, о которых говорит представитель Путина.

Напомним, мы ранее писали о том, что ранее Песков неоднозначно прокомментировал возможность встречи российского диктатора Владимира Путина с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Добавим, мы сообщали о том, что говорил Дмитрий Песков об идее 30-дневного перемирия, предложенной Украиной и Западом.