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Головна Хроніки Репресії в РФ — пошук "забороненої" музики стане злочином

Репресії в РФ — пошук "забороненої" музики стане злочином

Ua ru
Дата публікації: 17 липня 2025 03:10
Кремль посилює репресії - в Росії хочуть визнати злочином пошук забороненого контенту
Російський репер Оксімірон, за пошук пісень якого хочуть штрафувати. Фото: росЗМІ

Депутати Державної Думи Російської Федерації пропонують карати не тільки за розміщення "забороненого" контенту, тобто такого, який не подобається Кремлю. Новою ідеєю стало карати росіян за сам факт пошуку такого контенту.

Про це повідомили російські медіа.

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Пошук інформації — в Росії уже злочин

Російська Держдума пропонує серйозно посилити боротьбу з інакодумством.

Раніше влада занесла до реєстр "екстремістських матеріалів" цілу купу контенту, зокрема, музичного, який є нейтральним чи опозиційним до Кремля.

У новому ж законопроєкті депутати Держдуми пропонують карати уже не тільки за сам цей контент, а навіть і за його пошук.

За що путінський режим хоче штрафувати людей

Законопроєкт, який пропонують путінські посіпаки, має на меті перетворити на злочин сам процес пошуку в мережі Інтернет "забороненого" контенту.

Так, під цей законопроєкт може підпасти пошук музики таких виконавців, як Оксімірон чи Тимур Муцураєв.

Звісна річ, і пошук відеозаписів виступів убитого в колонії опозиціонера Олексія Навального також стане злочином.

Більш того, у законопроєкті визначається, що навіть пошук забороненої в Росії соцмережі Instagram теж буде відповідно каратися.

Поки що покаранням за ці "злочини" депутати пропонують лише штрафи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що росіянку засудили за правду про окупантів.

Додамо, ми повідомляли про те, що російський диктатор Володимир Путін хоче влаштувати цифрову кабалу для іноземців.

репресії Державна дума покарання Росія контент
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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