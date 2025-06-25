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Росіянку засудили за правду про окупантів — вирок суду

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 00:09
Репресії в Росії - громадянка РФ отримала покарання за визнання окупаційної суті СВО
Російський суд. Фото: росЗМІ
Ключові моменти Покарання за правду про "СВО" Що саме написала росіянка

Мешканку Російської Федерації засудили за те, що вона назвала окупантів, які воюють в Україні, окупантами. Втім, свого загиблого знайомого, якого на "спеціальну військову операцію" мобілізували, росіянка окупантом не вважає.

Про це повідомляють російські медіа.

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Покарання за правду про "СВО"

В Росії продовжуються репресії проти тих громадян, які називають "спеціальну військову операцію" в Україні загарбницькою війною, а "героїв СВО" — окупантами.

У місті Магадан, що на Далекому Сході, суд визнав 46-річну місцеву мешканку винною у "дискредитації російської армії".

Їй присудили штраф у розмірі 30 тисяч рублів. Це мінімальне покарання у цій справі.

Що саме написала росіянка

Уся провина 46-річної росіянки Олени А., як визнали у суді, полягала тільки в тому, що вона сказала правду про війну в Україні.

Коментуючи у соцмережі загибель свого знайомого під час бойових дій, жінка поспівчувала його рідні, на що отримала в коментарях фразу "Звичайний окупант, що хорошого?"

На це мешканка Магадана фактично погодилася з антивоєнною позицією, написавши: "Мобілізований хотів мамі допомогти, вона його самотужки виховувала. А інші — окупанти, так".

Таким чином, росіянка визнала, що жодної визвольної "СВО" в Україні росіяни не ведуть, а російські чоловіки (але чомусь лише ті, хто пішов на війну добровільно) — це звичайнісінькі окупанти.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що російського студента посадили на 12 років за донат Україні.

Додамо, ми повідомляли про те, що в Росії потрапила до тюрми українка, яка начебто готувала "теракт у Маріуполі".

суд репресії росіяни війна Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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