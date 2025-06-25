Репрессии в России - гражданка РФ получила наказание за признание оккупационной сути СВО

Россиянку осудили за правду об оккупантах — приговор суда
Жительницу Российской Федерации осудили за то, что она назвала оккупантов, воюющих в Украине, оккупантами. Впрочем, своего погибшего знакомого, которого на "специальную военную операцию" мобилизовали, россиянка оккупантом не считает.
Об этом сообщают российские медиа.
Наказание за правду о "СВО"
В России продолжаются репрессии против тех граждан, которые называют "специальную военную операцию" в Украине захватнической войной, а "героев СВО" — оккупантами.
В городе Магадан, что на Дальнем Востоке, суд признал 46-летнюю местную жительницу виновной в "дискредитации российской армии".
Ей присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Это минимальное наказание по этому делу.
Что именно написала россиянка
Вся вина 46-летней россиянки Елены А., как признали в суде, заключалась только в том, что она сказала правду о войне в Украине.
Комментируя в соцсети гибель своего знакомого во время боевых действий, женщина посочувствовала его родне, на что получила в комментариях фразу "Обычный оккупант, что хорошего?"
На это жительница Магадана фактически согласилась с антивоенной позицией, написав: "Мобилизованный хотел маме помочь, она его самостоятельно воспитывала. А другие — оккупанты, да".
Таким образом, россиянка признала, что никакой освободительной "СВО" в Украине россияне не ведут, а российские мужчины (но почему-то только те, кто пошел на войну добровольно) — это самые обычные оккупанты.
Напомним, мы ранее писали о том, что российского студента посадили на 12 лет за донат Украине.
Добавим, мы сообщали о том, что в России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе".
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