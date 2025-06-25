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Россиянку осудили за правду об оккупантах — приговор суда

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Дата публикации 25 июня 2025 00:09
Репрессии в России - гражданка РФ получила наказание за признание оккупационной сути СВО
Российский суд. Фото: росСМИ
Ключові моменти Наказание за правду о "СВО" Что именно написала россиянка

Жительницу Российской Федерации осудили за то, что она назвала оккупантов, воюющих в Украине, оккупантами. Впрочем, своего погибшего знакомого, которого на "специальную военную операцию" мобилизовали, россиянка оккупантом не считает.

Об этом сообщают российские медиа.

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Наказание за правду о "СВО"

В России продолжаются репрессии против тех граждан, которые называют "специальную военную операцию" в Украине захватнической войной, а "героев СВО" — оккупантами.

В городе Магадан, что на Дальнем Востоке, суд признал 46-летнюю местную жительницу виновной в "дискредитации российской армии".

Ей присудили штраф в размере 30 тысяч рублей. Это минимальное наказание по этому делу.

Что именно написала россиянка

Вся вина 46-летней россиянки Елены А., как признали в суде, заключалась только в том, что она сказала правду о войне в Украине.

Комментируя в соцсети гибель своего знакомого во время боевых действий, женщина посочувствовала его родне, на что получила в комментариях фразу "Обычный оккупант, что хорошего?"

На это жительница Магадана фактически согласилась с антивоенной позицией, написав: "Мобилизованный хотел маме помочь, она его самостоятельно воспитывала. А другие — оккупанты, да".

Таким образом, россиянка признала, что никакой освободительной "СВО" в Украине россияне не ведут, а российские мужчины (но почему-то только те, кто пошел на войну добровольно) — это самые обычные оккупанты.

Напомним, мы ранее писали о том, что российского студента посадили на 12 лет за донат Украине.

Добавим, мы сообщали о том, что в России попала в тюрьму украинка, которая якобы готовила "теракт в Мариуполе".

суд репрессии россияне війна Россия
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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