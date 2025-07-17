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Репрессии в РФ — поиск "запрещенной" музыки станет преступлением

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 03:10
Кремль усиливает репрессии - в России хотят признать преступлением поиск запрещенного контента
Российский рэпер Оксимирон, за поиск песен которого хотят штрафовать. Фото: росСМИ

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации предлагают наказывать не только за размещение "запрещенного" контента, то есть такого, который не нравится Кремлю. Новой идеей стало наказывать россиян за сам факт поиска такого контента.

Об этом сообщили российские медиа.

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Поиск информации — в России уже преступление

Российская Госдума предлагает серьезно усилить борьбу с инакомыслием.

Ранее власти занесли в реестр "экстремистских материалов" целую кучу контента, в частности, музыкального, который является нейтральным или оппозиционным к Кремлю.

В новом же законопроекте депутаты Госдумы предлагают наказывать уже не только за сам этот контент, а даже и за его поиск.

За что путинский режим хочет штрафовать людей

Законопроект, который предлагают путинские приспешники, имеет целью превратить в преступление сам процесс поиска в сети Интернет "запрещенного" контента.

Так, под этот законопроект может подпасть поиск музыки таких исполнителей, как Оксимирон или Тимур Муцураев.

Конечно, и поиск видеозаписей выступлений убитого в колонии оппозиционера Алексея Навального также станет преступлением.

Более того, в законопроекте определяется, что даже поиск запрещенной в России соцсети Instagram тоже будет соответственно наказываться.

Пока что наказанием за эти "преступления" депутаты предлагают лишь штрафы.

Напомним, мы ранее писали о том, что россиянку осудили за правду об оккупантах.

Добавим, мы сообщали о том, что российский диктатор Владимир Путин хочет устроить цифровую кабалу для иностранцев.

репрессии Государственная дума наказание Россия контент
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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