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Головна Хроніки Путін хоче влаштувати цифрову кабалу для іноземців

Путін хоче влаштувати цифрову кабалу для іноземців

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 03:09
Репресії в Росії - як Путін хоче зібрати повні досьє на мігрантів
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Російський президент Володимир Путін наказав тамтешньому МВС взяти мігрантів під повний інформаційний контроль, створивши для них і їхніх дітей "цифрові профілі". Ця програма має запрацювати уже за рік.

Про це повідомили російські медіа.

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Цифровий контроль над іноземцями у РФ

Кремлівський режим планує взяти під тотальний контроль усіх мігрантів, які перебувають на території Російської Федерації.

Для цього президент РФ Володимир Путін віддав наказ Міністерству внутрішніх справ про створення "Цифрового профілю іноземного громадянина".

Цей реєстр має запрацювати з 30 червня 2026 року.

Кремль хоче контролювати навіть оцінки дітей мігрантів

Цей "цифровий профіль", за задумкою кремлівського диктатора, має повністю охопити життя мігрантів.

Так, у ньому повинні міститися навіть дані про те, як діти мігрантів навчаються в школах — зокрема, результати тестування на знання російської мови.

Усі ці заходи, звісна річ, пояснюються російською владою як необхідність "забезпечення безпеки держави, охорони правопорядку та вдосконалення державної міграційної політики".

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що у Росії розпочалися нові репресивні заходи проти мігрантів.

Додамо, ми повідомляли про те, що Росія вербує іноземців щонайменше з 21 країни для ведення війни в Україні.

володимир путін діти мігранти контроль Росія
Світлана Красноштан - Редактор
Автор:
Світлана Красноштан
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