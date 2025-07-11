Репрессии в России - как Путин хочет собрать полные досье на мигрантов

Российский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Российский президент Владимир Путин приказал тамошнему МВД взять мигрантов под полный информационный контроль, создав для них и их детей "цифровые профили". Эта программа должна заработать уже через год.

Об этом сообщили российские медиа.

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Кремлевский режим планирует взять под тотальный контроль всех мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации.

Для этого президент РФ Владимир Путин отдал приказ Министерству внутренних дел о создании "Цифрового профиля иностранного гражданина".

Этот реестр должен заработать с 30 июня 2026 года.

Кремль хочет контролировать даже оценки детей мигрантов

Этот "цифровой профиль", по замыслу кремлевского диктатора, должен полностью охватить жизнь мигрантов.

Так, в нем должны содержаться даже данные о том, как дети мигрантов учатся в школах — в частности, результаты тестирования на знание русского языка.

Все эти меры, конечно, объясняются российскими властями как необходимость "обеспечения безопасности государства, охраны правопорядка и совершенствования государственной миграционной политики".

Напомним, мы ранее писали о том, что в России начались новые репрессивные меры против мигрантов.

Добавим, мы сообщали о том, что Россия вербует иностранцев по меньшей мере из 21 страны для ведения войны в Украине.