Диктатура в России - зачем Путин усилил спецслужбы

Путин расширил полномочия ФСБ — что это значит
Глава российская спецслужба, ФСБ, получила от Владимира Путина право пускать или не пускать в порты РФ иностранные суда. Также Федеральная служба безопасности возьмет под полный контроль сотрудничество российских ученых с иностранными структурами.
Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.
ФСБ займется иностранными судами
В Российской Федерации усиливается диктатура Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Так, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который расширяет полномочия ФСБ.
Отныне иностранные суда смогут попасть в российские порты исключительно после получения разрешения Федеральной службы безопасности.
Что еще Путин разрешил силовикам
Кроме того, ФСБ получила ряд других полномочий.
Они, в частности, получили право полного контроля за сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами.
А еще в России, как установила украинская разведка, строят целую новую сеть тюрем для инакомыслящих, причем не под подчинением Федеральной службы исполнения наказаний, а именно в системе ФСБ.
Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей".
Добавим, мы сообщали о том, что скоро в России станет преступлением даже поиск "запрещенной" музыки.
Читайте Новини.LIVE!