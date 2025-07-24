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Путин расширил полномочия ФСБ — что это значит

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Дата публикации 24 июля 2025 00:07
Диктатура в России - зачем Путин усилил спецслужбы
Сотрудники ФСБ. Фото: росСМИ

Глава российская спецслужба, ФСБ, получила от Владимира Путина право пускать или не пускать в порты РФ иностранные суда. Также Федеральная служба безопасности возьмет под полный контроль сотрудничество российских ученых с иностранными структурами.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины.

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В Российской Федерации усиливается диктатура Федеральной службы безопасности (ФСБ).

Так, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, который расширяет полномочия ФСБ.

Отныне иностранные суда смогут попасть в российские порты исключительно после получения разрешения Федеральной службы безопасности.

Что еще Путин разрешил силовикам

Кроме того, ФСБ получила ряд других полномочий.

Они, в частности, получили право полного контроля за сотрудничеством российских научных организаций с иностранцами.

А еще в России, как установила украинская разведка, строят целую новую сеть тюрем для инакомыслящих, причем не под подчинением Федеральной службы исполнения наказаний, а именно в системе ФСБ.

Напомним, мы ранее писали о том, что в России хотят сажать за "кражу традиционных ценностей".

Добавим, мы сообщали о том, что скоро в России станет преступлением даже поиск "запрещенной" музыки.

владимир путин ФСБ Россия научный работник сотрудничество
Светлана Красноштан - Редактор
Автор:
Светлана Красноштан
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