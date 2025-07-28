Білоруські хакери атакували Аерофлот — в аеропортах РФ черги

У РФ транспортний колапс — хакери атакували Аерофлот
Хакерські угруповання здійснили кібератаку на російську авіакомпанію "Аерофлот". Внаслідок цього було скасовано або затримано десятки рейсів.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Кібератака на Аерофлот
Так, відповідальність за кібератаку на "Аерофлот" на себе взяли хакерські угруповання Silent Crow і білоруське угрупування "Кіберпартизани BY".
Вони розповіли, що підготовка операції тривала рік. Спочатку вдалося проникнути до внутрішньої мережі компанії, а далі отримати доступ до бази даних перельотів, систем моніторингу персоналу й записів внутрішніх телефонних розмов.
За інформацією кіберспеціалістів, було знищено приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів "Аерофлоту".
Внаслідок цього росіяни годинами чекають в чергах, рейси скасовано або затримано. Водночас авіакомпанія заявляє про нібито "збій у роботі сервісів".
Нагадаємо, у Росії розширили повноваження ФСБ. Тепер спецслужба може вирішувати пускати чи не пускати іноземні судна у російські порти.
Також російська влада почала заганяти росіян до так званого "національного месенджера" MAX.
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