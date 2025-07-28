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Головна Хроніки У РФ транспортний колапс — хакери атакували Аерофлот

У РФ транспортний колапс — хакери атакували Аерофлот

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:04
Білоруські хакери атакували Аерофлот — в аеропортах РФ черги
Черги в аеропортах РФ. Фото: росЗМІ

Хакерські угруповання здійснили кібератаку на російську авіакомпанію "Аерофлот". Внаслідок цього було скасовано або затримано десятки рейсів.

Про це пишуть російські ЗМІ.

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Кібератака на Аерофлот

Так, відповідальність за кібератаку на "Аерофлот" на себе взяли хакерські угруповання Silent Crow і білоруське угрупування "Кіберпартизани BY".

Вони розповіли, що підготовка операції тривала рік. Спочатку вдалося проникнути до внутрішньої мережі компанії, а далі отримати доступ до бази даних перельотів, систем моніторингу персоналу й записів внутрішніх телефонних розмов.

У російських аеропортах знову колапс - скасовано рейси Аерофлоту
Черги в аеропорту. Фото: росЗМІ

За інформацією кіберспеціалістів, було знищено приблизно 7000 фізичних і віртуальних серверів "Аерофлоту".

Внаслідок цього росіяни годинами чекають в чергах, рейси скасовано або затримано. Водночас авіакомпанія заявляє про нібито "збій у роботі сервісів".

Нагадаємо, у Росії розширили повноваження ФСБ. Тепер спецслужба може вирішувати пускати чи не пускати іноземні судна у російські порти.

Також російська влада почала заганяти росіян до так званого "національного месенджера" MAX.

авіарейси кібератака хакери росіяни Росія
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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